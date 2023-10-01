"الحربي" يوجه رسالة لأصحاب آيفون 15.. ماذا عن التحديث الجديد؟

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قال الخبير التقني سالم الحربي إن الأشخاص الذين اشتروا آيفون 15 وواجهوا مشكلة معه سيتم حلها في القريب.





حل المشاكل

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لذا إذا كنت تفكر في شراء هاتف "آيفون 15 برو" أو "آيفون 15 برو ماكس" الجديد من آبل، يجب عليك شراء حافظة.





تغيير لون الهيكل المعدني



وتحدثت تقارير عن أن الإمساك بهذه الهواتف يمكن أن يتسبب في تغيير لون الهيكل المعدني، وهي اقتراحات أكدتها شركة "آبل" رسميًا الآن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للهواتف الجديدة، تظهر تغيرًا كبيرًا في اللون، حيث تلتقط النطاقات الجانبية المعدنية بصمات الأصابع من أيدي المستخدمين.









مستخدمي ايفون 15 بشرى سارة لكم https://t.co/rDqFhKrrTJ September 30, 2023 وتقول آبل، إن مسح الإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر سيعيد المظهر الأصلي للهاتف عن طريق إزالة الزيوت المسببة للمشكلة.

وأوضح الحربي، أن المشاكل التي ظهرت للمستخدمين سيتم حلها عن طريق التحديث الجديد القادم.وأضاف : دائما نطالب بعدم الاستعجال في شراء هواتف أبل وانتظار الدفعات بعد الأولى.في وقت سابق، أقرت شركة "آبل" بأن الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم في هواتفها الذكية الجديدة يمكن أن يتغير لونه دون حماية.