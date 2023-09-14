"الحربي" يحذر من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في #سناب_شات (فيديو)

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حذر الخبير التقني من ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، تهدد خصوصية المستخدمين خاصة للفتيات.





تحذير من ميزة في سناب شات

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احذرو من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في تطبيق #سناب_شات بالذات البنات .. ( الميزه تطلب تصوير وجهك من كل الجهات ؟ الرجاء النشر الى اوسع نطاق . pic.twitter.com/7UnJIFy8j4 — سالم الحربي (@arnod) September 14, 2023

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "احذرو من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في تطبيق سناب شات خاصة بالذات البنات"، مضيفا "الميزه تطلب تصوير وجهك من كل الجهات ؟ الرجاء النشر الى اوسع نطاق".ونصح الحربي بعدم تفعيل هذه الميزة حاليا حتى يتم التحقق من الأمر ومن سبب طلب سناب شات هذا الكم من الصور الشخصية للمستخدم.وفي وقت سابق، أطلقت منصة التراسل المصورة "سناب شات" ميزةالأحلام ، وهي ميزة تمكن المستخدمين من تعديل صورهم وتحويلها إلى مشاهد خيالية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن شركة "سناب شات"، تم إطلاق الميزة الجديدة والتي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.تعديل الصور وتحويلها إلى طابع فائقوتسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل الصور العادية وتحويلها إلى صور ذات طابع فائق وتمنحها هويات جديدة تماما مثل أن تصبح شخصية ملكية في عصر النهضة.وللاستفادة من ميزة "الأحلام"، يتعين على المستخدمين التوجه إلى قسم الذكريات، داخل تطبيق سناب شات، حيث سيجدون علامة تبويب جديدة باسم الأحلام Dreams.ويمكن باستخدام عدد قليل من الصور الذاتية (السيلفي) إنشاء مجموعة من الصور الخيالية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.الحزمة الأولى مجانًا والثانية بدولاروتأتي الحزمة الأولى من الصور الخيالية مجانًا، وتشمل ثماني صور، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين شراء حزم إضافية مقابل دولار واحد للحزمة الواحدة.الجدير بالذكر أن هناك تطبيقات أخرى تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور، ومنها تطبيق (Lensa) الذي يولد (صور أفاتار سحرية).وتطبيق (Remini) الذي يتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية دون الحاجة لجلسات تصوير مكلفة.إتاحة التحديث في نيوزيلندا وأسترالياويتاح هذا التحديث أولاً لمستخدمي سناب شات في نيوزيلندا وأستراليا، على أن يتم إطلاقه لجميع المستخدمين حول العالم في الأسابيع القادمة.وتمت إضافة هذه الميزة الجديدة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى داخل تطبيق سناب شات، بما في ذلك المساعد الشخصي "My AI".