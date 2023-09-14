الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"الحربي" يحذر من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في #سناب_شات (فيديو)

سناب شات
سناب شات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
حذر الخبير التقني من ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، تهدد خصوصية المستخدمين خاصة للفتيات.

تحذير من ميزة في سناب شات

اضافة اعلان

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "احذرو من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في تطبيق سناب شات خاصة بالذات البنات"، مضيفا "الميزه تطلب تصوير وجهك من كل الجهات ؟ الرجاء النشر الى اوسع نطاق".

ونصح الحربي بعدم تفعيل هذه الميزة حاليا حتى يتم التحقق من الأمر ومن سبب طلب سناب شات هذا الكم من الصور الشخصية للمستخدم.

وفي وقت سابق، أطلقت منصة التراسل المصورة "سناب شات" ميزةالأحلام ، وهي ميزة تمكن المستخدمين من تعديل صورهم وتحويلها إلى مشاهد خيالية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن شركة "سناب شات"، تم إطلاق الميزة الجديدة والتي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تعديل الصور وتحويلها إلى طابع فائق

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعديل الصور العادية وتحويلها إلى صور ذات طابع فائق وتمنحها هويات جديدة تماما مثل أن تصبح شخصية ملكية في عصر النهضة.
وللاستفادة من ميزة "الأحلام"، يتعين على المستخدمين التوجه إلى قسم الذكريات، داخل تطبيق سناب شات، حيث سيجدون علامة تبويب جديدة باسم الأحلام Dreams.

ويمكن باستخدام عدد قليل من الصور الذاتية (السيلفي) إنشاء مجموعة من الصور الخيالية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الحزمة الأولى مجانًا والثانية بدولار

وتأتي الحزمة الأولى من الصور الخيالية مجانًا، وتشمل ثماني صور، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين شراء حزم إضافية مقابل دولار واحد للحزمة الواحدة.
الجدير بالذكر أن هناك تطبيقات أخرى تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور، ومنها تطبيق (Lensa) الذي يولد (صور أفاتار سحرية).

وتطبيق (Remini) الذي يتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية دون الحاجة لجلسات تصوير مكلفة.

إتاحة التحديث في نيوزيلندا وأستراليا

ويتاح هذا التحديث أولاً لمستخدمي سناب شات في نيوزيلندا وأستراليا، على أن يتم إطلاقه لجميع المستخدمين حول العالم في الأسابيع القادمة.
وتمت إضافة هذه الميزة الجديدة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى داخل تطبيق سناب شات، بما في ذلك المساعد الشخصي "My AI".


اقرأ أيضا

تطبيق ثريدز
10:56 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مفاجأة.. تطبيق "ثريدز" يحظر عمليات البحث عن فيروس كورونا

واتساب
9:25 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحديث وميزة جديدة في تطبيق واتساب.. ماذا عن خاصية القنوات؟

هواتف آبل
5:15 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. آبل تصنع آيفون 15 للمرة الأولى خارج الصين

GHDGHDGHD
3:40 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تعاون بين الداخلية و"سدايا " في الذكاء الاصطناعي

اقرأ أيضا

بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد

تغييرات هائلة في الطريق.. جوجل تواجه أول اتهام بالاحتكار منذ عقود

تحذير لمرتدي الساعات الذكية من مخاطر البكتيريا الضارة

تحذير.. النسخ المزيفة من تطبيق "تليجرام" تظهر في متجر "جوجل بلاي"

مفاجآت بالجملة.. ماذا ستقدم "أبل" في مؤتمرها السنوي الحادي عشر؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية 10:14 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

ميزة معرفة من زار ملفك الشخصي وصلت إلى منصة إكس.. ولكن!

Capto_Capture 2023-09-03_05-37-14_PM 6:00 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

اغلقها فورا .. ميزة في سناب شات تعرض خصوصيتك للخطر

هاكرز 10:19 م الخميس، 31 أغسطس 2023

الحربي: تطبيق تعليم لغات يتسبب في تسريب بيانات 2 مليون مستخدم

939 6:35 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

خبير تقني يحذر من طريقة للاستيلاء على الأموال من حسابات الأشخاص

اقرأ أيضا

جوجل كروم
2:46 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

ترقية مرئية ضخمة لمتصفح كروم.. مزايا وتغييرات كبيرة

آيفون 14
4:43 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

قبل ساعات من طرحه رسميًا.. الكشف عن قائمة مسربة لأسعار "آيفون 15"

الذكاء الاصطناعي
4:30 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مسؤول سابق في "جوجل": الذكاء الاصطناعي قد يستخدم لجلب وباء قاتل

مؤتمر ابل
8:22 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

في مؤتمر أبل السنوي.. هواتف جديدة وتحديثات مهمة في الساعات والسماعات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أطفال يحفظون القرآن
6:35 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

رغم تدمير الزلزال لمنازلهم.. أطفال مغاربة لم يتخلوا عن حصتهم لحفظ القرآن

حساب المواطن
6:25 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

دعم المواطن يحذّر من حذف الزوجة في حساب "رب الأسرة"

أبشر
5:49 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أبشر يوضح بالتفصيل طريقة إثبات الحالة الاجتماعية

الداخلية الكويتية
5:44 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

حملة أمنية كالصاعقة تضبط أكبر مصنع للمسكرات بالكويت

مرور المدينة الموة
5:21 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

كم رسوم تجديد الاستمارة ومقدار الغرامة المالية لكل سنة تطويف.. المرور يوضح

أخبار السعودية
4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة