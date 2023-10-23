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صحيفة تواصل الالكترونية

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الحربي يحذر من خطورة مشاركة الشاشة في واتساب: بياناتك في خطر

واتساب 2
واتساب
أ أ
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حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق أثناء التواصل من خلال الواتساب.

خطورة مشاركة شاشة واتساب

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وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، إن مشاركة الشاشة تتسبب في تعريض بياناتك وخصوصيتك للخطر.
وأضاف "إذا طلب منك أحد أثناء التواصل بالفيديو عبر الواتساب مشاركة الشاشة، لا تقبل بذلك ولا تشارك الشاشة أبدا حتى لا تتعرض خصوصيتك وبياناتك لخطر الاختراق".

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري الواتساب عن ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق.
وتفصيلا، كشف تطبيق واتساب عن الكثير من الميزات الجديدة مؤخرًا، بعد الإعلان عن دعم مفاتيح المرور.

مزايا في واتساب



وحالياً يطرح تطبيق واتساب رسائل صوتية ذاتية المسح للمستخدمين الذين لديهم الإصدار التجريبي من التطبيق المثبت على هواتفهم.
 
ويوضح الخبراء، أن الميزة تعمل إلى حد كبير بنفس طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع تمكين "العرض مرة واحدة"، باستخدام هذا الخيار، تختفي الوسائط بمجرد فتحها من قبل الشخص الآخر.
 
يذكر أنه تم تقديم ميزة View One في عام 2021، وبعد مرور عام، بدأ واتساب في حظر لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة لهذه الأنواع من الوسائط، على الأرجح لن يتمكن المستخدمون من تنزيل أو تسجيل الرسائل الصوتية ذاتية التدمير أيضًا.

وضع العرض مرة واحدة


 
ويقدم واتساب ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بمشاركة الملاحظات الصوتية مع تمكين وضع العرض مرة واحدة لمزيد من الخصوصية، ويوضح التقرير أن هذه الميزة متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدارات WhatsApp beta.

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