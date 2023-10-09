الحربي يحذر من الشركات الوهمية للتوظيف على هذه التطبيقات (فيديو)

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات النصب والاحتيال على تطبيقي الواتساب والتليجرام والتي تزعم تقديم خدمات التوظيف أو توفير الوظائف. اضافة اعلان





عمليات نصب واحتيال



إجراء الأمان المطلوب



⚠️احذر من الشركات الوهمية للتوظيف على تطبيقي



1-واتساب

2-تلقرام



اتمنى نشر الفيديو + رتويت ولايك 🤍 pic.twitter.com/9XQMVoTRiU — سالم الحربي (@arnod) October 9, 2023

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن قيمة عمليات النصب والاحتيال العالمية على تطبيقي واتساب وتليجرام بلغت أكثر من 100 ألف دولار، للباحثين عن وظائف".وأضاف أن المحتالين يتواصلون معكم ويزعمون أنهم شركات تقديم وظائف، ويتواصلون معك عبر واتساب وتليجرام، ويأخذون معلوماتك البنكية ويسرقون أموالك.ونصح سالم الحربي أن إجراء الأمان، هو أن تتواصل مع الشركات المعتمدة أو فروعها في المملكة من خلال التواصل معهم مباشرة، أو تذهب بنفسك للتقديم على هذه الوظائف وتتواصل معهم وتحقق من موقعهم الرسمي حتى لا تقع ضحية عمليات الاحتيال والنصب.