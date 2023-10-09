الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تستهدف استنزاف أموالك..

الحربي يحذر من الشركات الوهمية للتوظيف على هذه التطبيقات (فيديو)

واتساب وتليجرام
واتساب وتليجرام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات النصب والاحتيال على تطبيقي الواتساب والتليجرام والتي تزعم تقديم خدمات التوظيف أو توفير الوظائف.اضافة اعلان

عمليات نصب واحتيال


وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن قيمة عمليات النصب والاحتيال العالمية على تطبيقي واتساب وتليجرام بلغت أكثر من 100 ألف دولار، للباحثين عن وظائف".
وأضاف أن المحتالين يتواصلون معكم ويزعمون أنهم شركات تقديم وظائف، ويتواصلون معك عبر واتساب وتليجرام، ويأخذون معلوماتك البنكية ويسرقون أموالك.

إجراء الأمان المطلوب


ونصح سالم الحربي أن إجراء الأمان، هو أن تتواصل مع الشركات المعتمدة أو فروعها في المملكة من خلال التواصل معهم مباشرة، أو تذهب بنفسك للتقديم على هذه الوظائف وتتواصل معهم وتحقق من موقعهم الرسمي حتى لا تقع ضحية عمليات الاحتيال والنصب.


اقرأ أيضا

آيفون 15 برو ماكس
1:27 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ميزة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود (فيديو)

مايكروسوفت
8:48 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

مايكروسوفت تخطط للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك؟

تدريب أمن سيبراني
11:26 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تدريبات مكثفة.. المملكة ترفع جاهزيتها للهجمات والحوادث السيبرانية

آب ستور
10:56 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تطبيق تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي يتصدر"آب ستور"

اقرأ أيضا

"يوتيوب" يفتح أبواب الثراء أمام صناع المحتوى في 7 دول عربية

قمر اصطناعي يثير قلق علماء الفلك.. ما السبب؟

لا إعجابات.. إلغاء التفاعل مع التغريدات على "إكس" قريبًا

تطبيق واتساب يختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة

مايكروسوفت تطلق إصدار الويب الجديد من متجرها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

آيفون 15 برو ماكس 1:27 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ميزة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود (فيديو)

واتساب 8:27 م السبت، 07 أكتوبر 2023

تطبيق واتساب يختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة

إكس 1 9:30 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تعرف وتمنع التجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في إكس؟

مشاركة موقعك المباشر على واتساب 3:44 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بالخطوات.. أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب

اقرأ أيضا

امازون
12:06 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

أمازون تطلق أول أقمارها الصناعية للإنترنت إلى الفضاء.. تعرف على خدماته

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
10:39 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

3 خيارات جديدة للاشتراك في "إكس".. تعرف على أهم المزايا

سطوع الشاشة
6:16 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تعلّم ضبط سطوع شاشة الهاتف أو الكمبيوتر لحماية عينيك

انفجار نجم
5:52 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

عجزوا عن تفسيره.. العلماء يرصدون انفجار نجم "يجعل البشر هشين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة التجارة
7:26 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أبرزها توفير فرص عمل .. 6 مزايا لخدمات الدعم التجارية

1ش1ش-1696849174239_large
6:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

الشاب
6:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الله يديم أوطانا".. مبتعث يكشف حقائق صادمة عن عمليات السطو في أمريكا

البنك المركزي الكويتي
5:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

F8AMa7PWAAEjtER
5:41 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

معلم ينقذ طالباً في جازان من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية

الضمان الاجتماعي المطور
5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟