الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الحربي: لحماية حسابك في واتساب من الاختراق.. فعل هذه الميزة فورا

واتساب
واتساب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نصح الخبير التقني التقني سالم الحربي، بأهمية تفعيل ميزة التحقق في حسابات التراسل الفوري الواتساب .
وأوضح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:اضافة اعلان

خطوات تفعيل التحقق بخطوتين


- الإعدادات 
- الحساب
- التحقق بخطوتين
- تشغيل
- الرقم السري
- تكرار الرمز السري
- إيميل حقيقي لإدخال رمز التحقق
- ونختار التالي وتكمل الخطوات لتفعيل الميزة
وأكد الحربي، أهمية تفعيل هذه الميزة خاصة لكبار السن لمنع اختراق حساباتهم واستنزاف أموالهم.

تطوير ميزة جديدة


وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، العمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة.
وأوضح موقع WABetaInfo، بأنه اكتشف أن لدى واتساب خططا لتزويد المستخدمين بميزة جديدة للسماح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، مما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.

وتابع بيان لتطبيق واتساب أن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.23.21.9، والمتوفر عبر متجر (جوجل بلاي)، يتضمن هذه الميزة وبعض التفاصيل عنها.

الميزة ستتاح للجميع

ونشر تطبيق واتساب لقطة الشاشة وتظهر أن واتساب تعمل على صفحة جديدة للسماح للمستخدمين بإنشاء رمز سري لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، وسيكون متاحا في المستقبل وهو حاليا في فترة التجربة.


اقرأ أيضا

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
2:10 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"إكس" تطلق خدمة جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة فقط

الحواسيب
9:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية وأبل تفقد ربع حصتها في 3 أشهر

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

جوجل كروم
2:54 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بالخطوات.. طريق تعطيل ميزة تتبع الإعلانات المستهدفة الجديدة في جوجل كروم

اقرأ أيضا

الحربي يحذر من الشركات الوهمية للتوظيف على هذه التطبيقات (فيديو)

ميزة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود (فيديو)

مايكروسوفت تخطط للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك؟

تدريبات مكثفة.. المملكة ترفع جاهزيتها للهجمات والحوادث السيبرانية

تطبيق تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي يتصدر"آب ستور"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

واتساب وتليجرام 6:36 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الحربي يحذر من الشركات الوهمية للتوظيف على هذه التطبيقات (فيديو)

آيفون 15 برو ماكس 1:27 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ميزة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود (فيديو)

واتساب 8:27 م السبت، 07 أكتوبر 2023

تطبيق واتساب يختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة

إكس 1 9:30 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تعرف وتمنع التجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في إكس؟

اقرأ أيضا

يوتيوب
9:39 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"يوتيوب" يفتح أبواب الثراء أمام صناع المحتوى في 7 دول عربية

قمر اصطناعي
6:47 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قمر اصطناعي يثير قلق علماء الفلك.. ما السبب؟

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
9:32 م السبت، 07 أكتوبر 2023

لا إعجابات.. إلغاء التفاعل مع التغريدات على "إكس" قريبًا

واتساب
8:27 م السبت، 07 أكتوبر 2023

تطبيق واتساب يختبر ميزة الرموز السرية للمحادثات المقفلة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

IMG-20231010-WA0043
8:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

أهم 10
8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أمطار الرياض
8:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة

النيابة العامة
7:04 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء معلومات المريض النفسي

الموارد البشرية
6:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هل زيادة معاش الضمان لشهر واحد فقط أم دائمة.. الموارد البشرية توضح؟