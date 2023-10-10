الحربي: لحماية حسابك في واتساب من الاختراق.. فعل هذه الميزة فورا

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نصح الخبير التقني التقني سالم الحربي، بأهمية تفعيل ميزة التحقق في حسابات التراسل الفوري الواتساب .

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية: اضافة اعلان





خطوات تفعيل التحقق بخطوتين



تطوير ميزة جديدة



- الإعدادات- الحساب- التحقق بخطوتين- تشغيل- الرقم السري- تكرار الرمز السري- إيميل حقيقي لإدخال رمز التحقق- ونختار التالي وتكمل الخطوات لتفعيل الميزةوأكد الحربي، أهمية تفعيل هذه الميزة خاصة لكبار السن لمنع اختراق حساباتهم واستنزاف أموالهم.وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، العمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة.وأوضح موقع WABetaInfo، بأنه اكتشف أن لدى واتساب خططا لتزويد المستخدمين بميزة جديدة للسماح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، مما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.وتابع بيان لتطبيق واتساب أن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.23.21.9، والمتوفر عبر متجر (جوجل بلاي)، يتضمن هذه الميزة وبعض التفاصيل عنها.الميزة ستتاح للجميعونشر تطبيق واتساب لقطة الشاشة وتظهر أن واتساب تعمل على صفحة جديدة للسماح للمستخدمين بإنشاء رمز سري لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، وسيكون متاحا في المستقبل وهو حاليا في فترة التجربة.