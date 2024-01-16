الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجمارك الأمريكية تصدر تعليمات جديدة بخصوص ساعات "أبل"

ساعات أبل
ساعات "أبل"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سمحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لشركة "أبل" باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية.اضافة اعلان
ويأتي هذا بسبب نزاع على براءات الاختراع مع شركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.

تعليمات الجمارك الأمريكية حول ساعات شركة "أبل"

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد أصدرت قرارًا بحظر استيراد ساعتي أبل "سيريز9" و"ألترا2" دخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، وفقًا لـ "اليوم".
واستطاعت شركة "أبل" إقناع محكمة استئناف أمريكية بتعليق الحظر مؤقتًا في اليوم التالي، واستأنفت منذ ذلك الحين بيع الساعتين في إطار طعنها على قرار حظر الاستيراد.

براءة اختراع ساعات استشعار الأكسجين في الدم

ودفعت "أبل" بأن إعادة التصميم المقترحة من شأنها أن تدحض، ما خلصت إليه اللجنة بأنها انتهكت براءة اختراع مملوكة لماسيمو تتعلق بتكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.
ولم تكشف "أبل" عن تفاصيل عملية إعادة التصميم التي قد تتضمن تحديثًا لبرنامج الساعتين.

رفض لجنة التجارة الدولية يلغي قرار الجمارك

ويمكن إلغاء قرار هيئة الجمارك بخصوص ساعة شركة "أبل" إذا لم توافق عليه لجنة التجارة الدولية.
وتتهم ماسيمو "أبل" باستقطاب موظفيها وسرقة تقنية التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات "أبل".

اتهام "أبل" بسرقة تقنية "التأكسج النبضي"

وتقيس هذه التقنية مدى فاعلية وصول الأكسجين إلى أجزاء الجسم البعيدة عن القلب مثل الذراع أو الساق.
وتنفي "أبل" الاتهام وتعتبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها ماسيمو "مناورة لتمهيد الطريق" لطرح ساعاتها الذكية المنافسة.

اقرأ أيضا

تعرف على سعر أول نظارة واقع افتراضي من "أبل"

مايكروسوفت تطلق خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" على كل المنصات

"لا تحتاج إلى الشحن لمدة 50 عاما".. تطوير أول بطارية نووية صغيرة الحجم

الأنحف في العالم.. الكشف عن موعد طرح الهاتف القابل للطي بالسوق الخليجي

ميزة جديدة طال انتظارها تصل "واتساب"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

سناب شات
12:49 ص السبت، 13 يناير 2024

لحماية المراهقين والأطفال.. "سناب شات" تحد من الوصول إلى روبوت الدردشة My AI

GDqV-U2WwAA1jfY
9:55 م الجمعة، 12 يناير 2024

تحذير عالي الخطورة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات "جوجل"

شركة تسلا
12:21 ص الجمعة، 12 يناير 2024

بشكل مفاجيء.. "تسلا" تعلق إنتاج السيارات في مصنع بألمانيا

سناب شات
2:10 ص الخميس، 11 يناير 2024

مختص تقني يكشف سبب ظهور الشاشة الخضراء في "سناب شات"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:14 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وزير الشؤون الإسلامية يرد على موظفي العقود وحساب المواطن للأجنبية

sami-2
10:04 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

وزير الشئون الاسلامية
9:45 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. "مخاطر أمنية".. آل الشيخ يكشف سر إغلاق مصلى النساء ببعض المساجد (فيديو)

GDuBrTOWsAAz-8A
9:35 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

لماذا تتباين درجة الحرارة بين الجنوب والوسط والشمال في المملكة؟

الشؤون الإسلامية
9:21 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

آل الشيخ: 163 ألف مسلم جديد بالمملكة في 2023 (فيديو)

وزير الشئون الاسلامية
8:03 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. وزير الشؤون الإسلامية يرد على مطالبات موظفي العقود بتصحيح أوضاعهم (فيديو)