الجمارك الأمريكية تصدر تعليمات جديدة بخصوص ساعات "أبل"

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سمحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لشركة "أبل" باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية. اضافة اعلان

ويأتي هذا بسبب نزاع على براءات الاختراع مع شركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.





تعليمات الجمارك الأمريكية حول ساعات شركة "أبل"



براءة اختراع ساعات استشعار الأكسجين في الدم



رفض لجنة التجارة الدولية يلغي قرار الجمارك



اتهام "أبل" بسرقة تقنية "التأكسج النبضي"



وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد أصدرت قرارًا بحظر استيراد ساعتي أبل "سيريز9" و"ألترا2" دخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، وفقًا لـ "اليوم".واستطاعت شركة "أبل" إقناع محكمة استئناف أمريكية بتعليق الحظر مؤقتًا في اليوم التالي، واستأنفت منذ ذلك الحين بيع الساعتين في إطار طعنها على قرار حظر الاستيراد.ودفعت "أبل" بأن إعادة التصميم المقترحة من شأنها أن تدحض، ما خلصت إليه اللجنة بأنها انتهكت براءة اختراع مملوكة لماسيمو تتعلق بتكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.ولم تكشف "أبل" عن تفاصيل عملية إعادة التصميم التي قد تتضمن تحديثًا لبرنامج الساعتين.ويمكن إلغاء قرار هيئة الجمارك بخصوص ساعة شركة "أبل" إذا لم توافق عليه لجنة التجارة الدولية.وتتهم ماسيمو "أبل" باستقطاب موظفيها وسرقة تقنية التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات "أبل".وتقيس هذه التقنية مدى فاعلية وصول الأكسجين إلى أجزاء الجسم البعيدة عن القلب مثل الذراع أو الساق.وتنفي "أبل" الاتهام وتعتبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها ماسيمو "مناورة لتمهيد الطريق" لطرح ساعاتها الذكية المنافسة.