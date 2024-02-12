الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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الجديد والغريب.. بطارية مصنوعة من الألبان واللحوم

بطارية من الألبان واللحوم
بطارية مصنوعة من الألبان واللحوم
أ أ
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استطاع علماء من المعهد التقني في إيطاليا، تطوير أول بطارية قابلة للشحن في العالم، مصنوعة من المواد الغذائية مثل الألبان واللحوم، ما يجعلها قابلة للأكل.اضافة اعلان

الدوائر الكهربائية والمستشعرات القابلة للأكل

وقال أحد الباحثين الرئيسيين ماريو كايروني، إن الاستخدامات في المستقبل ستكون من الدوائر الكهربائية والمستشعرات القابلة للأكل، التي يمكن أن تراقب الظروف الصحية إلى توفير الطاقة للمستشعرات، لرصد ظروف تخزين الطعام.

استخدام اللوز ومنتجات الألبان والخضروات

وقال بيان من مركز IIT في ميلانو، إن العلماء استخدموا الريبوفلافين (فيتامين B2) كـ«أنود» والفلافونويد النباتي الكيرسيتين كـ"كاثود".
 ويوجد الأول في اللوز ومنتجات الألبان واللحوم، بينما الأخير يمكن العثور عليه في الحمضيات والخضراوات الورقية.

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