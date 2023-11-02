الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الجبير": المملكة مستمرة في دعم الاستقرار في مجال الأمن السيبراني

ثثثثصص
المؤتمر العالمي للأمن السيبراني
أ أ

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، حيث حققت طوال تاريخها أهدافاً جعلتها أكثر ازدهارًا واستقرارًا.اضافة اعلان

المؤتمر العالمي للأمن السيبراني

 جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للأمن السيبراني بعنوان: "الاستدامة في الفضاء السيبراني".
 وأوضح معاليه أن المملكة مستمرة في دعم الاستقرار في مجال الأمن السيبراني، الذي بات ذات أهمية قصوى في حياتنا اليوم، واقتصادات العالم، مؤكدًا أن المملكة لديها العديد من الأهداف فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني.

الاتفاق على الأسس لمواجهة التحديات كافة


 وعدّ المملكة من أكبر الدول في العالم المستثمرة في مجال الأمن السيبراني، حيث تمتلك خاصية موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث، مؤكدًا أن على الدول الاتحاد والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل وأن يكون مجال الأمن السيبراني من أولوياتها، إضافة إلى تبادل الخبرات والاتفاق على الأسس لمواجهة التحديات كافة.
التصدي للجرائم السيبرانية بطرق فعالة
 وشدد على أن العالم اليوم يشهد تطوراً سريعاً في التقنيات، وعلينا أن نواكب ذلك بالطرق العلمية الحديثة مع العمل معًا على التصدي للجرائم السيبرانية بطرق فعالة وتوفير الحماية للقطاع.

مد جسور التواصل والثقافات بين دول العالم

 وأشار إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 من شأنه أن يمدّ جسور التواصل والثقافات بين دول العالم، وأن الفعاليات الرياضية تمتلك القدرة على جمع الحشود.

وقال: إن المملكة تحقق اليوم تحولات كبيرة في مجالات عدة منها الترفيه والطاقة المستدامة، وتعمل على أن يكون النظام التعليمي في المملكة متقدمًا وبجودة عالية.

 وأضاف علينا جميعًا أن نعتمد على المنطق العلمي بعيدًا عن المنطق العاطفي فيما يخص المناخ والتغير المناخي، وأن قمتي "ريو" و "باريس" شكلتا نقطة تحول في مجال التغير المناخي، مؤكدًا أن المملكة تمتلك علاقات استراتيجية واقتصادية متينة مع دول الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.

اقرأ أيضا

ساعة ابل
2:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"أبل" تعتزم إضافة ميزة قياس ضغط الدم إلى ساعتها الذكية

كلمة مرور
8:52 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

يصعب اختراقها.. أفضل طريقة لاختيار كلمة مرور قوية

ساعة أبل الذكية
4:39 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مفاجأة.. ساعة أبل الذكية ستقيس ضغط الدم وتخدم 1.3 مليار شخص

حسابات التداول الإسلامية
8:35 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

اقرأ أيضا

ميزة ثورية تصل لـ "سناب شات".. هكذا يمكن قراءة التسجيلات الصوتية

وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

ناسا تنشر صورًا مخيفة لـ "اليد الكونية الشبحية" في عمق الفضاء

احذر منها.. حيلة تخترق حسابك على "واتساب" وبياناتك المصرفية

أسباب سخونة بطارية الهاتف.. وأفضل 8 حلول لحمايتها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزير التعليم يوسف البنيان 3:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

1898186-1639288310 3:25 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بمشاركة 120 دولة.. الرياض تستضيف أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

F9QoPoUX0AAwa3K 8:52 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

بـ"جوجل".. الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية شديدة الخطورة

STC 3:58 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"stc" تطلق أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس في تاريخها

اقرأ أيضا

واتساب 2
2:08 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

واتساب يعلن عن خاصية جديدة لدعم أمان خصوصية المستخدمين

جوجل
1:29 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وثيقة تكشف مبلغا ضخما دفعته "جوجل" لمنافسيها للحفاظ على مكانة "كروم"

تليجرام
1:24 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تعرف على أهم مزايا تحديث تليجرام الجديد

إكس 1
6:41 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"انخفضت إلى 19 مليار دولار".. تر اجع كبير في القيمة السوقية لـ "X"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

download
3:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكري

خطيب الجمعة
2:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

الضمان الاجتماعي المطور
2:03 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

أخبار السعودية
1:16 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

download
1:10 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها