التعليم والاتصالات الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

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جاءت قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم الأكثر استهدافاً من الهجمات السيبرانية، حيث مثل كل منها 20 % من إجمالي عدد عمليات الاستجابة للحوادث. اضافة اعلان

وكشفت دراسة حديثة زيادة ملحوظة في الهجمات ضد تطبيقات الويب وانخفاضاً طفيفاً بنسبة هجمات برامج الفدية.





تطبيقات الويب تعرضت لـ 30% من الهجمات





10% من الهجمات كانت لبرامج الفدية





أحدث التقنيات الأمنية





إستراتيجية الشركة الأمنية ثلاثية الأبعاد



شكلت التهديدات التي تتعرض لها تطبيقات الويب 30% من الهجمات التي استجاب لها فريق الاستجابة للهجمات السيبرانية(Talos IR) خلال الربع الثالث من عام 2023.وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة مقارنةً بالربع الثاني، حيث شكلت هجمات تطبيقات الويب 8 % فقط من الهجمات.مثّلت برامج الفدية 10 % فقط من الهجمات (انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من 17 %).وقد لوحظ ظهور متغير جديد لمجموعة BlackByte Ransomware لأول مرة في هذا الربع إلى جانب النسخة التي تمت مواجهتها سابقاً من برنامج الفدية LockBit.ويتمكن زوار مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط هذا العام من التواصل مع الخبراء المتخصصين في جناح سيسكو ومشاهدة العروض التوضيحية لأحدث مجموعة من ابتكارات الشركة الأمنية.وتعرض سيسكو أحدث تقنياتها الأمنية التي تشمل حلول الاتصال الآمن SASE وZero Trust with Duo وCisco Multicloud Defense وحلول الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) وأمن الشبكات وخدمات سيسكو الأمنية.بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل خبراء سيسكو الرؤى والمعلومات حول موضوعات تشمل استخبارات التهديدات والاتجاهات الحديثة في مشهد المخاطر السيبرانية والاستجابة للهجمات وكيفية تمكين الوصول الآمن للقوى العاملة عن بُعد.ويُلقي جيف شيفر، نائب رئيس الشؤون الإدارية للحلول الأمنية لدى سيسكو، خطاباً حول إستراتيجية الشركة الأمنية ثلاثية الأبعاد: تبسيط الأمن ومنع الهجمات وضمان الأمن والاستخدام الآمن لنماذج اللغات الضخمة.وستكون شركة سيسكو متواجدة في القاعة 3 الجناح C50 خلال المؤتمر المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، من 14 وحتى 16 نوفمبر 2023.