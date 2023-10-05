الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"البومجداد" مواطن ينافس 3 آلاف ابتكار بروبوت متسلق للأسطح العمودية

البومجداد
المهندس محمد البومجداد
أ أ
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يخوض عضو منتخب المملكة، المهندس محمد البومجداد، تصفيات المرحلة الرابعة في برنامج نجوم العلوم، منافسًا بابتكاره "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، أكثر من 3000 ابتكار.اضافة اعلان
ويمثل البومجداد المملكة في تصفيات الجولة الرابعة للبرنامج الأهم في الشرق الأوسط، والذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقراً له.


تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات

ويستهدف البرنامج في نسخته الـ 15 تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة؛ بدعم من فريق هندسي متخصص.
وتأهل البومجداد، الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويحمل ماجستير هندسة روبوتات والأنظمة الذكية، للجولة الرابعة لـ"الهندسة"، بعد خوضه 3 جولات أولية.


الروبوت المتسلق للأسطح العمودية

وقال البومجداد، إن "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، استغرق تطويره 3 أعوام؛ حتى بات قادراً على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان.
وبين أن مراحل التصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعاً، وأفضل 6 مشاريع؛ مشيراً إلى تمكنه لأن يكون أحد المتأهلين الستة للمرحلة الجديدة.


اختيار الفائز عن طريق تصويت الجمهور

ونوه إلى أنه سيتم إعلان المتأهلين للنهائي بتاريخ 13 أكتوبر في الحلقة السادسة، وفي حال التأهل للمرحلة الأخيرة سيتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجمهور

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