الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بسبب أخبار التصعيد في غزة

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حذر تييري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي الملياردير إيلون ماسك من المعلومات المضللة المنتشرة على منصة "إكس"، حول أخبار التصعيد في غزة. اضافة اعلان

وقال بريتون لماسك في رسالة اطلعت عليها رويترز: "أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي".





إجراءات فعالة لمعالجة الخطر





قانون الخدمات الرقمية





محتوى غير قانوني





الرد خلال 24 ساعة



وذكّر بريتون ماسك بأنه بحاجة إلى "إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأمن العام والخطاب المدني الناجم عن المعلومات المضللة".وتحدث بريتون عن حالات الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها المتداولة على منصة إكس في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور القديمة المعاد توظيفها للنزاعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي أنشأت من ألعاب الفيديو".وتابع: "دعني أذكرك بأن قانون الخدمات الرقمية يحدد التزامات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى".وأوضح بريتون في خطابه شديد اللهجة لـماسك: "أولا، عليك أن تكون شفافا وواضحا للغاية بشأن المحتوى المسموح به بموجب شروطك وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل متسق وجديّ.وشدد على أنه "عندما تتلقى إشعارات بشأن محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مجتهدا وموضوعيا في الوقت المناسب في اتخاذ الإجراءات وإزالة المحتوى ذي الصلة عند الضرورة.وأكد على أنه يمتلك، من مصادر مؤهلة، تقارير حول محتوى يحتمل أن يكون غير قانوني يتم تداوله على مصتكم على الرغم من إشارات السلطات المختصة".وبموجب القوانين الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرد على الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة.ويمكن لهذه الشركات الاعتراض على شكاوى المستخدمين، ولكن هناك عملية استئناف يمكن للمستخدمين الانتقال إليها.