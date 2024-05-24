الإنترنت يتقلص.. اختفاء 40% من المواقع التي تواجدت في 2013

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الإنترنت يختفي!.. حقيقة جديدة أظهرتها دراسة، أشارت إلى أن صفحات الويب والمحتوى عبر الإنترنت يتلاشى مع مرور الوقت.





اختفاء صفحات الإنترنت



تعطيل روابط الإنترنت



25 % من صفحات الإنترنت لم تعد موجودة



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فإن صفحات كثيرة تُفقد من الإنترنت، مع حذف المواقع أو نقلها.وذكر التقرير أن عدد صفحات الويب على الإنترنت بشكل عام قد تراجع بنسبة 38 بالمئة عن الصفحات التي كانت موجودة عام 2013 وما قبله.كما أوضح التقرير أن الأمر لا يزال مستمرًا، إذ أشار إلى أن عدد صفحات الويب المتواجدة حاليا قد تقلص بنسبة 8 بالمئة عن عدد الصفحات التي كانت موجودة في عام 2023.وأشارت الدراسة التي أجراها مركز "Pew" للأبحاث إلى أن كثير من الصفحات تختفي عندما يتم تحديث المواقع على الإنترنت، فضلاً أن العدد الآخر منها يختفي إذا تم حذف الموقع بالكامل.ويعني هذا التأثير اختفاء كميات هائلة من الأخبار والمحتوى المرجعي المهم.وقالت الدراسة إن نحو 23 بالمئة من الصفحات الإخبارية تشتمل على رابط واحد معطل على الأقل، وترتفع النسبة إلى 21 بالمئة من المواقع الحكومية.كما ذكرت الدراسة بأن 54 بالمئة من صفحات ويكيبيديا تتضمن رابطًا في مراجعها لم يعد موجودًا.ويحدث نفس التأثير تقريبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يختفي خُمس المنشورات من الموقع خلال أشهر من نشرها.وبحسب التقرير، فقد تم الانتهاء من الدراسة من خلال جمع عينات عشوائية لما يقرب من مليون صفحة ويب، مأخوذة من Common Crawl، وهي خدمة تقوم بأرشفة أجزاء من الإنترنت.ثم نظر الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تلك الصفحات استمرت في الوجود بين عامي 2013 و2023.ووجدت أن 25 بالمئة من جميع الصفحات التي تم جمعها بين عامي 2013 و2023 لم تعد متاحة.ومن بين هذه الصفحات، 16 بالمئة كانت على مواقع لا تزال موجودة على شبكة الإنترنت.في حين أن 9 بالمئة منها كانت موجودة على مواقع ويب لم تعد موجودة على الإطلاق.