الأنحف في العالم.. الكشف عن موعد طرح الهاتف القابل للطي بالسوق الخليجي

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كشفت شركة أونور عن موعد طرح الهاتف القابل للطي، والذي يعد الهاتف الأنحف في العالم Honor Magic V2 في السوق الخليجي.





مواصفات الهاتف الجديد اضافة اعلان



موعد طرح الهاتف بالسوق الخليجي



ويأتي هذه الهاتف بتصميم أنيق وسمك نحيف وبطارية بمواصفات تقنية رائدة وشاشة تفاعلية ثورية وتجربة مستخدم غامرة دفعت 88% من المشاركين في استطلاع رأي إلى استبدال أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم إلى هذا الهاتف، وفق أونور.يشار إلى أن الهاتف Honor Magic V2 يأتي بوزن يبلغ 229 غراماً وبسمك لا يتخطى 9.9 ملليمترات أثناء طيه، مع مفصلة تيتانيوم خفيفة الوزن قادرة على تحمل أكثر من 400,000 طية، مما يضمن عمراً يصل إلى عشر سنوات.وبينت شركة أونور إن الهاتف HONOR Magic V2 سيتوفر من بداية من 2 فبراير للطلب المسبق في السوق الخليجي، في مجموعة من الألوان: الأسود والأرجواني، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي، من دون الكشف عن السعر الرسمي ولكن مع وعد الحصول على هدايا مجانية مع الجهاز.وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة 6 أشهر من طرح النسخة الأساسية الصينية من الجهاز وتزامناً مع إطلاق نسخة "Honor Magic V2 RSR Porsche" المحدودة منه باللون العقيق الرمادي المميز.ويشتمل جسم الجهاز على توقيع بورشه "Flyline" نفس الطريقة التي ينحدر بها تصميم سقف سيارات الشركة إلى الأسفل نحو الخلف.