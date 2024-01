"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات "أبل"

أ أ

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، من عدم تحديث منتجات شركة أبل.





تحذير عالي الخطورة بشأن منتجات أبل اضافة اعلان



تحديثات لمعالجة ثغرات أمنية في "أبل"



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مستوى التحذير يأتي على النحو التالي:- تاريخ التحذير، (23 يناير, 2024).- مستوى الخطورة، (عالٍ جدًا).- رقم التحذير، (2024-5999).- القطاع المستهدف، (الكل).وأوضح أن "أبل" أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:iOS 16.6 و iPadOS 16.6متوفر للمنتجات التالية: iPhone 8 وما بعد iPad Pro (all models) iPad Air 3rd generation وما بعد iPad 5th generation وما بعد iPad mini 5th generation وما بعدiOS 15.7.8 و iPadOS 15.7.8متوفر للمنتجات التالية: iPhone 6s (all models) iPhone 7 (all models) iPhone SE (1st generation) iPad Air 2 iPad mini (4th generation)iPod touch (7th generation)وحذر المركز من أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات الأمنية وتنفيذ “تعليمات برمجية” عبر أجهزة المستخدمين.