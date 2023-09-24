الأمن السيبراني يدعو مستخدمي منتجات "أبل" إلى تحديثها لهذا السبب

أ أ

أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، بإجراء التحديثات الأمنية على بعض منتجات "أبل"، بسبب تأثير ثغرات أمنية عليها. اضافة اعلان

وأصدرت الشركة عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، التي تمكّن المهاجم من رفع وترقية الصلاحيات وتنفيذ تعليمات برمجية.





منتجات أبل المحدثة





تحديث الساعة الذكية





تحديثات آيفون الجديد





تثبيت التحديثات الجديدة



وتضمنت المنتجات المتأثرة، منتجات ” iPhone XS، وiPhone 8، وApple Watch Series 4، و macOS Venture، وSafari 16.6.1، وiPad Pro، وiPad mini “.وأطلقت شركة أبل بشكل مفاجئ تحديثات جديدة لأجهزتها المختلفة لإصلاح ثغرات أمنية، حيث تضمنت تحديث iOS 17.0.1 لهواتف آيفون، وiPadOS 17.0.1 لأجهزة آيباد، بجانب تحديثات أخرى.وتأتي تحديثات أبل عقب أيام قليلة من إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأجهزة الشركة، مثل iOS 17 وiPadOS 17.بالإضافة إلى إصدار تحديث watchOS 10.01 لساعتها الذكية، وتحديث macOS Ventura 13.6 لأجهزة ماك، لمعالجة مشكلات أمنية دون إضافة مزايا جديدة.وتركز تلك التحديثات الجديدة على إصلاح ثلاث ثغرات أمنية مجددًا كانت أبل قد عالجتها سابقًا مع تحديثات أخيرة، علمًا بأن تلك الثغرات كانت تُستغل بشكل نشط ضد إصدارات النظام ما قبل iOS 16.7.وأطلقت شركة أبل تحديثًا منفصلًا موجها لهواتف آيفون 15 وآيفون 15 برو فقط، وهو iOS 17.0.2، من أجل إصلاح بعض المشكلات في هواتف آيفون الجديدة، ويُنصح بسرعة تحميل التحديثات الجديدة في أقرب وقت.ويمكن لمستخدمي أبل تثبيت تحديث iOS 17.0.1 و iPadOS 17.0.1 على أجهزتهم، بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.