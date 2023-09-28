الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية خطيرة في جوجل

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة
بخصوص تحديث أمني على منتجات “كروم”.
وأكد المركز أن المهاجم يمكنه استغلال ثغرة “Use-After-Free” و إعادة استخدام
الذاكرة، وتنفيذ تعليمات برمجية.
استغلال ثغرة “Use-After-Free”
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ويستطيع المهاجم أياض رفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.
ونصح المركز الوطني بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android.
ضرورة تحديث المتصفح
وحذر المركز أيضاً من وجود تهديدات في Android بعد إصدارها التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من
الثغرات في منتجاتها.
معالجة الثغرات في منتجات أندرويد
الاجراءات الوقائية:يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت Google توضيحاً
للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html