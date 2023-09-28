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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية خطيرة في جوجل

جوجل
ثغرة أمنية في جوجل
أ أ
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات “كروم”.


استغلال ثغرة “Use-After-Free”اضافة اعلان

وأكد المركز أن المهاجم يمكنه استغلال ثغرة “Use-After-Free” و إعادة استخدام الذاكرة، وتنفيذ تعليمات برمجية.
ويستطيع المهاجم أياض رفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.


ضرورة تحديث المتصفح

ونصح المركز الوطني بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android.


معالجة الثغرات في منتجات أندرويد

وحذر المركز أيضاً من وجود تهديدات في Android بعد إصدارها التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html

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