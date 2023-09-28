الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية خطيرة في جوجل



استغلال ثغرة “Use-After-Free” اضافة اعلان





ضرورة تحديث المتصفح





معالجة الثغرات في منتجات أندرويد



الاجراءات الوقائية:



أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات “كروم”.وأكد المركز أن المهاجم يمكنه استغلال ثغرة “Use-After-Free” و إعادة استخدام الذاكرة، وتنفيذ تعليمات برمجية.ويستطيع المهاجم أياض رفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.ونصح المركز الوطني بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android.وحذر المركز أيضاً من وجود تهديدات في Android بعد إصدارها التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html