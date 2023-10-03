"الأمن السيبراني" تُعلن أسماء الفرق الفائزة في برنامج "سايبرك الابتكار"

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخميس القادم، عن أسماء الفرق الفائزة في برنامج الابتكار في الأمن السيبراني "سايبرك الابتكار". اضافة اعلان





تعزيز صناعة الأمن السيبراني



الإعلان عن الفرق الفائزة



إيجاد حلول لتطوير قطاع الأمن السيبراني



وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تمكين المبتكرين الواعدين في مجال الأمن السيبراني من بلورة أفكارهم في بيئة ابتكارية محفزة، ودعم المواهب الوطنية لتوطين تقنيات الأمن السيبراني، وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية بما يسهم في تعزيز صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.وأكدت أنه سيتم الإعلان عن الفرق الفائزة خلال حفل يحضره عددٌ من مسؤولي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ومجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين.وأضافت أن برنامج سايبرك الابتكار الذي يأتي بالشراكة الإستراتيجية مع نيوم، انطلقت مرحلته الأولى بترشيح 50 فريقاً يشكلون مجموعة من المبتكرين وروّاد الأعمال في مجالات الأمن السيبراني، للانضمام إلى المعسكر التأهيلي الذي تم تنفيذه على مدى 5 أسابيع وتضمن ورش عمل فنية، وجلسات إرشادية مع الخبراء والمختصين، قبل تقديم الفرق المرشحة عروضها النهائية أمام لجنة التحكيم المشكلة من مختصين وخبراء وجهات استثمارية، لاختيار المشروعات الفائزة في البرنامج.وبينت أن برنامج "سايبرك الابتكار"، يُعد أحد الممكنات الرئيسية لاستشراف التحديات السيبرانية وتشجيع المواهب الوطنية في المملكة وحول العالم على الابتكار وإيجاد حلول لتطوير قطاع الأمن السيبراني وزيادة عدد الشركات الناشئة فيه وتسريع وتيرة نموها، من خلال التركيز على مجموعة من المجالات لتعزيز مستقبل الأمن السيبراني وترسيخ مكانة المملكة عالميًا كمنتج للتقنيات السيبرانية الآمنة والموثوقة.