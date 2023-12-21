الأمن السيبراني: تحذير عال من ثغرات أمنية في جوجل كروم

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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي المستوى من ثغرات أمنية في متصفح "جوجل كروم"؛ داعيًا الجميع إلى إجراء تحديثات أمنية.
وأوضح المركز أن شركة جوجل أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "جوجل" توضيحًا لهذه التحديثات
🔴 تحذير أمني:— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) December 21, 2023
بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google Chrome.
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أهمية تحديث متصفّح جوجل كروم باستمراروفقًا لشركة جوجل، فإن تحديث متصفّح جوجل كروم باستمرار يتيح لك الاستفادة من أحدث الميزات وتحديثات الأمان. وبذلك، يمكنك الحفاظ على إنتاجيتك وأمانك، وتصفّح الإنترنت أثناء التنقل.
الأمانالحفاظ على أمانك
يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.
الميزاتأحدث الميزات التي توفّرها جوجل
يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.
التحسيناتتم تحسين أداء المتصفّح وسرعته.
يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.