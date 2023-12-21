الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن السيبراني: تحذير عال من ثغرات أمنية في جوجل كروم

جوجل
جوجل كروم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي المستوى من ثغرات أمنية في متصفح "جوجل كروم"؛ داعيًا الجميع إلى إجراء تحديثات أمنية. اضافة اعلان
وأوضح المركز أن شركة جوجل أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها. 
 وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "جوجل" توضيحًا لهذه التحديثات 


أهمية تحديث متصفّح جوجل كروم باستمرار

وفقًا لشركة جوجل، فإن تحديث متصفّح جوجل كروم باستمرار يتيح لك الاستفادة من أحدث الميزات وتحديثات الأمان. وبذلك، يمكنك الحفاظ على إنتاجيتك وأمانك، وتصفّح الإنترنت أثناء التنقل.

الأمان

الحفاظ على أمانك
يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.

الميزات

أحدث الميزات التي توفّرها جوجل 
يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.

التحسينات

تم تحسين أداء المتصفّح وسرعته.
يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.

اقرأ أيضا

6 علامات تكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة.. كيف تعرفها؟

لهذا السبب.. جوجل تدفع 700 مليون دولار لمكافحة الاحتكار الأمريكية

موظف سابق في آبل يوضح أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية آيفون

مختص تقني ينصح جميع مستخدمي آيفون بهذا الأمر (فيديو)

لإطالة عمر بطارية "آيفون".. تعرف على أفضل النصائح وأبرز الأخطاء الشائعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الحوت الأحدب
3:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تمهيدًا للتواصل مع الفضائيين.. علماء يزعمون التحدث مع "حوت" لمدة 20 دقيقة

وسائل التواصل
12:14 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

دراسة: من لا يتفاعون بـ "اللايك" في وسائل التواصل الاجتماعي يعانون من تلك الحالة

الحظر على واتساب
4:31 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب

GBpvQpeXcAASS8c
1:46 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

جوجل تطرح ميزة الكتابة اليدوية عبر الأجهزة اللوحية.. التفاصيل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GB3KBzcXkAASNnf
1:11 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

الشكرات المساهمة
12:31 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

طريقة وشروط تأسيس الشركات المساهمة والمبسطة

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
12:13 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية

حساب المواطن
5:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير قرض العمل الحر على الدعم

غزة - فلسطين
11:55 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

كيف أصبحت غزة مصدر إلهام للشباب في أمريكا لدخول الإسلام؟

الهيئة الملكية بالجبيل
11:05 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل