الأمن السيبراني: تحذير عال من ثغرات أمنية في جوجل كروم

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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي المستوى من ثغرات أمنية في متصفح "جوجل كروم"؛ داعيًا الجميع إلى إجراء تحديثات أمنية. اضافة اعلان

وأوضح المركز أن شركة جوجل أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "جوجل" توضيحًا لهذه التحديثات







بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google Chrome.



🔗 https://t.co/OCRz5RbXlO pic.twitter.com/vDUypsePAM 🔴 تحذير أمني:بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google Chrome. December 21, 2023

أهمية تحديث متصفّح جوجل كروم باستمرار



الأمان



الميزات



التحسينات



وفقًا لشركة جوجل، فإن تحديث متصفّح جوجل كروم باستمرار يتيح لك الاستفادة من أحدث الميزات وتحديثات الأمان. وبذلك، يمكنك الحفاظ على إنتاجيتك وأمانك، وتصفّح الإنترنت أثناء التنقل.الحفاظ على أمانكيحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.أحدث الميزات التي توفّرها جوجليحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.تم تحسين أداء المتصفّح وسرعته.يحافظ جوجل كروم على أمانك بكل سهولة من خلال التحديثات التلقائية. وهذا بدوره يضمن حصولك على أحدث ميزات الأمان والإصلاحات فور توفّرها.