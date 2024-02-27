اكتشاف نجم آكل للأجرام السماوية

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باستخدام التلسكوب الضخم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، ومقره تشيلي، اكتشف باحثون ندبة على سطح جمرة نجمية تخبو درجة حرارتها ببطء وتسمى القزم الأبيض.





سر ندبة القزم الأبيض وآكلات الأجرام السماوية



وحسب دراسة حديثة قام بها فريق من العلماء، فإن الأمر يطرح رؤية جديدة لسلوك بعض النجوم "الآكلة" للأجرام السماوية في نهاية دورة حياتها.ودرس الباحثون، نجم "القزم الأبيض" الذي يقع على بعد حوالي 63 سنة ضوئية من الأرض.وبين الفريق، أن مصير النجوم التي تصل كتلتها إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس الموجودة في مجموعتنا الشمسية سينتهي بأن تصبح أقزامًا بيضاء، تحرق هذه النجوم كل الهيدروجين الذي تستخدمه كوقود.





نجوم الأقزام البيضاء تبتلع أجزاء من الكواكب



وأثبت علماء الفلك أن نجوم الأقزام البيضاء تبتلع أجزاء من الكواكب والأقمار وكذلك الكويكبات، مع وجود ندبة على سطح القزم الأبيض مكونة من عناصر معدنية لشظية كوكبية، بعد أن جرى سحبها للداخل من خلال المجال المغناطيسي للنجم.