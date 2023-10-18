اكتشاف خام نادر يمهد الطريق لثورة في صناعة البطاريات

أ أ

اكتشف علماء في الصين خامًا جديدًا، يحتوي على كميات هائلة من عنصر نادر يُستخدم على نطاق واسع في تكنولوجيا "أشباه الموصلات"، مما يشكل نقلة نوعية في تكنولوجيا تصنيع البطاريات. اضافة اعلان

وعثر علماء جيولوجيون على معدن "نيوبيوم" Niobium الترابي النادر (معدن أبيض ذو بريق فولاذي) داخل الخام المكتشف حديثاً والمسمى "نيوبوباوتايت" في منغوليا الداخلية شمال الصين.





سبائك المحركات النفاثة والصواريخ





مصادر معدن "نيوبيوم"





اكتفاء الصين ذاتيًا من "نيوبوباوتايت"





تعاون مع البرازيل لاستخدام العنصر الجديد





مزايا مبتكرة لبطاريات "نيوبيوم"



يشار إلى أن معدن "نيوبيوم" هو عنصر أساسي يستخدم على نطاق واسع في تصنيع سبائك المحركات النفاثة والصواريخ، وثبت أن له خصائص استثنائية في التوصيل الكهربائي.ويزعم بعض الباحثين أن البطاريات المصنوعة من معدن "نيوبيوم" تتسم بمزايا عالية مقارنة ببطاريات "ليثيوم أيون" التقليدية القابلة لإعادة الشحن.وكان المصدر الرئيس لمعدن "نيوبيوم" حتى الآن هو الخام المعدني "كولومبايت" الذي يتم استخراجه على نطاق واسع في كل من كندا والبرازيل وأستراليا ونيجيريا.وتستورد الصين التي تعتمد بصورة كبيرة على معدن "نيوبيوم" في صناعة الصلب، نحو 95% منه.ويرى الخبراء أنه إذا ما تمكن الجيولوجيون من إثبات أن خام "نيوبوباوتايت" يمكن أن ينتج كمية كافية من "نيوبيوم" عالي الجودة، فإن الصين يمكن أن تصبح مكتفية ذاتيًا في هذا المورد الحيوي.ويذكر أن خام "نيوبوباوتايت" حاز موافقة رسمية من لجنة التصنيف التابعة لـ"الجمعية الدولية للمعادن"، وفق ما أفادت "الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية.وعملت "شركة المعادن والتعدين البرازيلية، على تنفيذ مشاريع رائدة تستخدم معدن "نيوبيوم" لتطوير بطاريات "ليثيوم أيون" المتطورة.أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" عن قيام تعاون بين الشركة البرازيلية، ومراكز أبحاث ومصنعي البطاريات، لتعزيز استخدام هذا العنصر الأرضي النادر في بطاريات الليثيوم.ومن المتوقع أن تقدم بطاريات "نيوبيوم" كثيرًا من المزايا المبتكرة مقارنة ببطاريات "ليثيوم أيون" التقليدية التي غالبًا ما تنطوي على تحديات مثل أخطار السلامة ودورات حياة قصيرة وفترات شحن طويلة.