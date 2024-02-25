احذف هذا التطبيق من هاتفك فوراً.. ثغرة تسرب بياناتك (فيديو)

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نصح الخبير التقني سالم الحربي، بحذف تطبيق الاختصارات في أجهزة آيفون، بسبب ثغرة أمنية تتسبب في تسريب بيانات المستخدمين.



ثغرة في تطبيق الاختصارات



تعليق شركة أبل



⛔️تحذير الرجاء نشر الفيديو

⛔️احذف تطبيق اختصارات حالاً من جهازك #ايفون pic.twitter.com/xnaMgt7c28 — سالم خبير تقني (@arnod) February 25, 2024

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس: "نصيحة لمن يحمل تطبيق اختصارات الآيفون، احذفوه حالا، التطبيق فيه ثغرة تُسرب البيانات الحساسة والشخصية خاصة الشخصيات المهمة والبارزة".وأضاف: "احذفوا حالا.. أنا حذفته على طول، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.. أي تطبيق مشكوك في أمره أنا أحذفه فورا".وتابع الحربي: "أن شركة أبل تقول إنها حذفت الثغرة، ويمكن تأتي بعد ذلك تحديثات وتعيد تحميله ممكن.. لكن الآن نصيحة احذفوا التطبيق".





ثغرة في منتجات أبل



يذكر أن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أصدر في وقت سابق، تحذيرًا أمنيًّا بمستوى خطورة «عالٍ جدًا»، مشيرًا إلى أن «Apple» أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات، من خلال الروابط التالية: