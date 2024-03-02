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احذر من وضعه في الأرز.. كيف يمكنك تجفيف هاتفك؟

تجفيف الهاتف
لا تضع هاتفك في الأرز إذا ما تعرض للماء أو السوائل
أ أ
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بعد تحذيرات أطلقها مصنعو الهواتف الجوالة، أوصت بعدم وضعها في وعاء مملوء بالأرز إذا ما تعرضت للماء، ما زال البحث جاريًا عن الطريقة الأفضل لتجفيف الأجهزة.اضافة اعلان

كيف يمكنك تجفيف هاتفك؟

ويوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس بعض الخطوات لتجفيف الجهاز الخلوي إذا تعرض للبلل، في البداية عليك تجفيف الجزء الخارجي بقماش، وقم بإطفائه، وأخرج شريحة الاتصال وأزل الغطاء الخلفي والبطارية لتجفيفها.
وفي حالة الأجهزة التي لا يمكن فتح غطاؤها مثل "آيفون" عليك وضع الجهاز للأسفل بحيث يتاح تدفق السائل من منافذ الجهاز.

نصائح من سامسونج وأبل لتجفيف الهاتف

شركة سامسونج، توصي باستخدام قطعة من القطن لإزالة السوائل من منفذ السماعة والشحن، فيما تقول شركة أبل أنه لا ينبغي محاولة تجفيف هذه المنافذ بأعواد القطن.
وإذا كان السائل مثل مشروب غازي أو مياه البحر أو مياه فيها مواد كيماوية، تنصح سامسونج بشطف الجهاز سريعًا بماء عذب، ومن ثم تجفيفه.
وتقول كل من أبل وسامسونج، أن أفضل طريقة هي ترك الهاتف في منطقة جيدة التهوية، ضمن درجة حرارة الغرفة وعدم شبكه بالشاحن.

محاذير عند تجفيف هاتفك

ولا يُنصح باستخدام مجفف الشعر أو الهواء القوي بتوجيهه على الهاتف، أو وضعه في "الفريزر" كما تشير بعض النصائح عبر الإنترنت.
ولا تقم بتشغيل الجهاز أو تحاول شحنه، وكانت أبل قد حذرت مؤخرًا من وضعه في وعاء الأرز، إذ أنه قد يتسبب في تلف الجهاز.
وقد تكون "حبيبيات السيليكا" القادرة على امتصاص الرطوبة أفضل من أجل سحب الرطوبة من الجهاز الذكي، فيما تنصح سامسونج بالانتظار لبضعة أيام وإحضاره لمركز الصيانة قبل تشغيله.
وتطرح الشركات هواتف ذكية مقاومة للماء، إذ لديها القدرة على تحمل المياه لوقت معين وضمن أعماق محددة، ولكن هذا لا يعني أنها مناسبة لتبقى في المياه لوقت طويل.
وتقول أبل إن أجهزة آيفون الحديثة المقاومة للماء يمكنها أن تبقى محمية لمدة تصل إلى 30 دقيقة وحتى عمق ستة أمتار، فيما تقول سامسونج إن بعض أجهزتها تتحمل الغمر في المياه لعمق خمسة أمتار.

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