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احذر.. كلمة مرورك يستعملها 4.5 مليون مستخدم آخر

كلمات المرور
كلمات المرور
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كشف تقرير حديث، عن كسل المستخدمين في التركيز على كلمات المرور المناسبة، مع الاستسهال في وضعها، على الرغم من أن ذلك يتركهم عُرضة لعمليات القرصنة المكلفة.اضافة اعلان
وحلل Dojo ومقره لندن بيانات 100 ألف كلمة مرور تم اختراقها من المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لحكومة المملكة المتحدة (NCSC).


أكثر 3 كلمات مرور اختراقًا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت أن "123456" و"qwerty" و"password"، كلها خيارات يسهل تذكرها ولكنها من بين كلمات المرور الأكثر اختراقًا.
وأكدت الصحيفة أنه وبشكل عام، تم العثور على أسماء الحيوانات الأليفة على أنها كلمات المرور الأكثر شيوعًا التي يتم اختراقها.


الخبراء يطالبون بكلمات أكثر تعقيدًا

ويحث الخبراء الجمهور الآن على استخدام كلمات مرور أكثر تعقيدًا مع مجموعات فريدة من الأحرف والأرقام، إلى جانب المصادقة الثنائية (2FA).
وتتطلب المصادقة الثنائية (2FA) من المستخدمين تقديم جزء إضافي من المعلومات، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية، بالإضافة إلى كلمة المرور.


تصنيف أفضل كلمات المرور

يقول Dojo في منشور مدونة، "بتحليل بيانات NCSC على أكثر من 100 ألف كلمة مرور مخترقة، تمكنا من تصنيف أفضل كلمات المرور المخترقة إلى أكثر من 30 فئة، من الرياضة إلى إشارات النجوم".
وأضاف، "من خلال معرفة الفئة التي بها أكثر كلمات المرور اختراقًا، يمكن للدراسة الكشف عن مواضيع كلمة المرور التي يجب عليك تجنبها ككل لتظل آمنًا على الإنترنت."


5 كلمات مرور أكثر شيوعًا

وفقًا لبيانات NCSC ، كانت كلمات المرور الخمس الأكثر شيوعًا التي يتم اختراقها والتي تضم أكبر عدد من المستخدمين هي "123456" في الجزء العلوي، يليها "123456789" و"qwerty" و" password" و"1111111".

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