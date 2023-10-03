احذر: استخدام الهاتف في الحمام يعرضك لمشكلات صحية خطيرة

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كثير من الناس يتصفح الهاتف أثناء التواجد في الحمام، لكن أحد الأطباء حذر من بعض المشكلات الصحية الخطيرة المترتبة على تلك العادة. اضافة اعلان

وكشف طبيب الجهاز الهضمي الدكتور سوراب سيثي، أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الجلوس في الحمام يشكل "ضغطًا على المستقيم والشرج".

وقال الدكتور سوراب عبر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك": "هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل البواسير والشقوق الشرجية وهبوط المستقيم".





البواسير والشق الشرجي



هبوط المستقيم



أعراض البواسير:



والبواسير، عبارة عن كتل في المؤخرة أو حولها بسبب تضخم الأوعية الدموية.ويمكن أن تكون بدون أعراض وتختفي في غضون أيام قليلة، لكنها يمكن أن تسبب أيضًا الألم والانزعاج عندما تستدعي الطبيعة ذلك، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وفي بعض الحالات، تتطلب استخدام كريمات لتخفيف الألم والحكة والتورم، أو علاج للمساعدة في الإمساك.والشق الشرجي متشابه، لكنه عبارة عن شق أو تمزق في بطانة القناة الشرجية. ويسبب الألم عند محاولة التبرز، والذي يمكن أن يستمر بضع ساعات، والنزيف.ووفقًا للخبير، فإن أخطر مشكلة صحية يمكن أن تنجم عن الجلوس في الحمام لفترة طويلة هي هبوط المستقيم، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".ويحدث هذا عندما ينزلق المستقيم، وهو جزء من الأمعاء الغليظة، داخل فتحة الشرج.لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة لعدم إحضار الهاتف إلى الحمام، "المشكلة الأخرى هي أنها يمكن أن تكون أرضًا خصبة للبكتيريا"، بحسب تحذيره.وتابع: "لقد وجدت الدراسات أن الهاتف الذكي العادي هو أكثر قذارة من مقعد المرحاض العام، لذا حاول تجنب التمرير أثناء وجودك في المرحاض".لكن إذا كنت لا تشعر أنه يمكنك التوقف عن التمرير أثناء تواجدك في الحمام، قال الطبيب: "على الأقل احتفظ بمطهر يمسح لتنظيف الهاتف بعد الانتهاء".تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للبواسير ما يلي:-وجود دم أحمر فاتح في البراز، أو على ورق التواليت، أو في وعاء المرحاض.-ألم وتهيج حول فتحة الشرج.-تورم أو كتلة صلبة حول فتحة الشرج.-حكة في منطقة الشرج.