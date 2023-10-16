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صحيفة تواصل الالكترونية

احتراق شاشات بعض هواتف آيفون 15.. ما الأمر؟

احتراق شاشة آيفون
احتراق شاشة آيفون
أ أ
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يعاني بعض مستخدمي هواتف آيفون 15 برو ماكس من مشكلة احتراق شاشات هواتفهم، مما يثير قائمة المشاكل الزائدة لشركة آبل هذا العام.

احتراق شاشة آيفون

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يحدث هذا الاحتراق عندما تبقى الصورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة جدًا، بغض النظر عن استخدام الجهاز. هذه المشكلة قد تحدث مع شاشات OLED، وحتى عند إيقاف تشغيل الهاتف، قد تظل الصورة المحترقة على الشاشة.

عدد من أصحاب هواتف آيفون الذين يعانون من هذه المشكلة، قاموا بنشر صور لشاشاتهم المحترقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبينت الصور ملامح احتراق للوحة المفاتيح الافتراضية بشكل خاص.

عادةً ما يبدأ الاحتراق كظهور صورة ثابتة، وتختفي الصورة الشبحية هذه بمرور الوقت. لذا، في حال حدوث هذه المشكلة، يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل أن تتحول الحالة إلى احتراق دائم.

سبب المشكلة



تعتبر بعض التطبيقات التي تظل ثابتة لفترة طويلة، أو تحتوي على عناصر شاشة ثابتة كخرائط غوغل مثلاً، هي المسؤولة الرئيسية عن احتراق الشاشة.

حدوث احتراق الشاشة، قد يستغرق وقتا طويلا، مما يشير إلى وجود خلل في تصنيع شاشات آيفون 15 برو ماكس المتضررة بهذه المشكلة.
وفي كل الحالات، يجب على آبل استبدال الهاتف، حيث أنها مشكلة جهازية ولن يكون تحديث البرنامج ذو فائدة، حسبما ذكر موقع فون أرينا.

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