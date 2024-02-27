ابتكار مذهل من سامسونج.. خاتم يقيس جودة النوم وحالتك الصحية بأسلوب فريد

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كشفت شركة سامسونج الستار عن خاتمها الذكي الأول، خلال فعاليات مؤتمر برشلونة للهاتف المحمول (MWC 2024).





ميزات خاتم سامسونج الذكي



4 عوامل رئيسة يقيسها خاتم سامسونج الذكي



ويتميز خاتم سامسونج بقدرته على تتبع المؤشرات الحيوية للجسم بدقة، ومنها جودة النوم، والتنفس، ومدى إنتاجية وفاعلية المستخدم، ومن المنتظر أن يصل الأسواق بنهاية العام الجاري.واستعرضت الشركة الكورية الجنوبية، في لقاء مع وسائل الإعلام على هامش المؤتمر، أمس الاثنين، مزايا خاتمها الأول والمقرر طرحه بـ 3 ألوان هي الأسود، والفضي، والذهبي، مع مقاسات متعددة تناسب الجميع أكثر مما تطرحه الشركات المنافسة مثل Oura.وأعلن مدير قطاع الخدمات الصحية الرقمية في الشركة، هون باك، أن الخاتم الجديد يركز على تقديم تتبع دقيق للمؤشرات الحيوية للجسم من خلال أداة جديدة طورتها الشركة لقياس مدى إنتاجية وفاعلية المستخدم، وأطلقت عليها اسم My Vitality Score.وتعتمد الأداة الجديدة في عملها، على قياس 4 عوامل وضعها باحثون بجامعة جورجيا الأميركية، هي النوم، والنشاط، ومعدل نبض القلب خلال الراحة، وتغير معدل نبض القلب.وتعتمد الشركة في قياس معيار الإنتاجية على الخاتم، إلى جانب ساعات جلاكسي القادمة، بداية من الإصدار السادس المنتظر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن الخاتم والساعات لن تعمل إلا مع أحدث هواتفها جلاكسي S24.ويحتوي الخاتم على مجموعة من المستشعرات، لم تحدد الشركة أنواعها، تسمح بتقديم إحصائيات عن جودة النوم عبر قياس معدل نبض القلب والحركة وكذلك مؤشرات متعلقة بالجهاز التنفسي.