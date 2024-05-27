ابتكار جديد.. غرسة عصبية دماغية تمكّن المكفوف من التعرف على الأجسام والنصوص

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ابتكر فريق من العلماء في مركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات، غرسة عصبية تزرع في دماغ المكفوف ليستطيع التعرف على الأجسام وقراءة النصوص.



تساعد المكفوف بالتعرف على الأجسام:



لا توجد في أي بلد بالعالم:



قال دينيس كوليشوف، مدير عام مختبر Sensor-Tech التابع لمركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات إن الغرسة العصبية الروسية الصنع ستساعد المكفوف بالتعرف على الأجسام وقراءة النصوص.وأضاف: "الميزة الرئيسية لنظامنا تنحصر في أن الصورة تتم معالجتها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتقسيم الصورة التي تصورها الكاميرا إلى أجزاء، كما تقوم الخوارزميات باستخلاص المعلومات المهمة فقط من المساحة المحيطة، وفق روسيا اليوم.وقد تكون هناك على سبيل المثال، خطوط عريضة للأشياء والأجسام، والنوافذ والمداخل، والأبواب وما إلى ذلك. ويتم إرسال هذه الملامح فقط على شكل نبضات كهربائية إلى القشرة البصرية لدماغ المكفوف. وهناك أيضا مستوى آخر من الخوارزميات التي تخبر المكفوف في الوقت الفعلي عن الأشياء الموجودة أمامه باستخدام الرؤية الحاسوبية، لأن الرؤية الإلكترونية ليست كافية، على سبيل المثال، لقراءة كتاب بهدوء. وتتعرف خوارزمية الذكاء الاصطناعي من المستوى الثاني على النص وتسرد محتويات الصفحة".وأشار كوليشوف إلى أنه لا يمتلك حاليا أي بلد في العالم "غرسة عصبية مرخّصة" تستخدم لاستعادة البصر.وقال رئيس المختبر: " يتنافس مشروعنا ELVIS V على امتلاك حقوق أول غرسة عصبية مرخصة يمكن زراعتها بشكل جماعي في أدمغة المكفوفين".يذكر أن نظام ELVIS V الذي ابتكره المتخصصون من مختبر Sensor-Tech ، يتكون من كاميرا تلتقط الصورة المحيطة، وجهاز إرسال لاسلكي يرسل أوامر التحفيز إلى شريحة مركبة على رأس المريض، وجهاز كمبيوتر صغير يعالج الصورة الواردة من الكاميرا باستخدام خوارزميات ذكية. يتم زرع الغرسة العصبية في دماغ الإنسان لتقوم بتحفيز القشرة البصرية بتيارات كهربائية ضعيفة.