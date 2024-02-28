ابتكار جديد.. جوال يتحول إلى ساعة يد

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تتنافس شركات الهواتف في ابتكار وتطوير الهواتف الذكية، وفي هذا السياق أعلنت شركة سامسونج عن ابتكار جديد، عبارة عن هاتف جوال قابل للطي والارتداء على شكل ساعة يد.



هاتف جديد من سامسونج



وقال الخبير التقني عبدالله السبع، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس: "إن الهاتف به ساعة كاملة وفيه منفذ شاحن، وزر التحكم، والكاميرا في الخلف".وتابع السبع، أن هذه بعض الابتكارات التي تحاول الشركات الاستثمار فيها بشكل كبير حاليا، مضيفا أن الفكرة حاليا في حالة التجريب ويتم العمل على تطويرها من قبل العديد من الشركات.

في سياق آخر، كشفت شركة سامسونج الستار عن خاتمها الذكي الأول، خلال فعاليات مؤتمر برشلونة للهاتف المحمول (MWC 2024).



ميزات خاتم سامسونج الذكي



4 عوامل رئيسة يقيسها خاتم سامسونج الذكي



جوال ويتحول الى ساعة ⌚️ من #سامسونج لازال تجريبي بس فكرة جميله منهم pic.twitter.com/0W4C9kI2p6 — عبدالله السبع (@7Alsabe) February 27, 2024

ويتميز خاتم سامسونج بقدرته على تتبع المؤشرات الحيوية للجسم بدقة، ومنها جودة النوم، والتنفس، ومدى إنتاجية وفاعلية المستخدم، ومن المنتظر أن يصل الأسواق بنهاية العام الجاري.واستعرضت الشركة الكورية الجنوبية، في لقاء مع وسائل الإعلام على هامش المؤتمر، أمس الاثنين، مزايا خاتمها الأول والمقرر طرحه بـ 3 ألوان هي الأسود، والفضي، والذهبي، مع مقاسات متعددة تناسب الجميع أكثر مما تطرحه الشركات المنافسة مثل Oura.وأعلن مدير قطاع الخدمات الصحية الرقمية في الشركة، هون باك، أن الخاتم الجديد يركز على تقديم تتبع دقيق للمؤشرات الحيوية للجسم من خلال أداة جديدة طورتها الشركة لقياس مدى إنتاجية وفاعلية المستخدم، وأطلقت عليها اسم My Vitality Score.وتعتمد الأداة الجديدة في عملها، على قياس 4 عوامل وضعها باحثون بجامعة جورجيا الأميركية، هي النوم، والنشاط، ومعدل نبض القلب خلال الراحة، وتغير معدل نبض القلب.وتعتمد الشركة في قياس معيار الإنتاجية على الخاتم، إلى جانب ساعات جلاكسي القادمة، بداية من الإصدار السادس المنتظر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن الخاتم والساعات لن تعمل إلا مع أحدث هواتفها جلاكسي S24.ويحتوي الخاتم على مجموعة من المستشعرات، لم تحدد الشركة أنواعها، تسمح بتقديم إحصائيات عن جودة النوم عبر قياس معدل نبض القلب والحركة وكذلك مؤشرات متعلقة بالجهاز التنفسي.