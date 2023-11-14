إيلون ماسك يكشف عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس"

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كشف إيلون موسك عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس" المملوكة له، في خطوة لتعزيز الترويج للحسابات الأصغر والأقل شهرة.

ويأتي هذا التطور الذي يرمي لمساعدة المبدعين الصغار، بعد أن خسرت عملاق للتواصل الاجتماعي 25 مليار دولار في عام واحد. اضافة اعلان





طرح التحديث خلال أيام



منصة للمبدعين



وكتب ماسك عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم طرح تحديث رئيسي لخوارزمية التوصية خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: "وسيساعد هذا في إظهار الحسابات الصغيرة والمشاركات خارج شبكة متابعات أصدقائك. كما هو الحال دائما، سيتم جعل هذا مفتوح المصدر وسيخضع للتحسين المستمر".والتغيير الجديد هو محاولة لإظهار حسابات المستخدمين الجديدة التي تشترك معهم في اهتمامات مماثلة، وخاصة المستخدمين الذين لا تتم رؤية منشوراتهم كثيرًا.ويتناسب تعديل الخوارزمية الجديد تمامًا مع خطته لجعل "إكس" منصة للمبدعين، حيث يحصل المبدعون الصغار على فرصة لإحداث تأثير أكبر، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".وقال ماسك إنه منفتح على النقد لكن الكثير من الناس أشادوا بالخطوة الجديدة.وعلق أحد المستخدمين: "خطوة جيدة. أعتقد أن بعض أكبر الانتقادات التي أسمعها هي أن الحسابات الصغيرة لا يتم اكتشافها بسهولة كما في الحسابات الكبيرة. وآمل أن يساعد هذا الأمر".وكتب آخر: "شكرا لمساعدتنا في الحسابات الصغيرة".وفي أكتوبر الماضي، اشترى ماسك "إكس" – "تويتر" آنذاك - مقابل 44 مليار دولار .وخسرت الشركة نحو 25 مليار دولار من قيمتها منذ الاستحواذ عليها، وفقًا من مجلة "فورتشن".وخلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الشركة، قام ماسك بتسريح 80% من موظفيها وتخلص من اسم "تويتر" واعتمد اسم "إكس".