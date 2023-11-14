الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إيلون ماسك يكشف عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس"

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
منصة إكس
أ أ
كشف إيلون موسك عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس" المملوكة له، في خطوة لتعزيز الترويج للحسابات الأصغر والأقل شهرة.
ويأتي هذا التطور الذي يرمي لمساعدة المبدعين الصغار، بعد أن خسرت عملاق للتواصل الاجتماعي 25 مليار دولار في عام واحد.اضافة اعلان

طرح التحديث خلال أيام 

وكتب ماسك عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم طرح تحديث رئيسي لخوارزمية التوصية خلال الأيام القليلة المقبلة". 
وأضاف: "وسيساعد هذا في إظهار الحسابات الصغيرة والمشاركات خارج شبكة متابعات أصدقائك. كما هو الحال دائما، سيتم جعل هذا مفتوح المصدر وسيخضع للتحسين المستمر".
والتغيير الجديد هو محاولة لإظهار حسابات المستخدمين الجديدة التي تشترك معهم في اهتمامات مماثلة، وخاصة المستخدمين الذين لا تتم رؤية منشوراتهم كثيرًا.

منصة للمبدعين

ويتناسب تعديل الخوارزمية الجديد تمامًا مع خطته لجعل "إكس" منصة للمبدعين، حيث يحصل المبدعون الصغار على فرصة لإحداث تأثير أكبر، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وقال ماسك إنه منفتح على النقد لكن الكثير من الناس أشادوا بالخطوة الجديدة. 
وعلق أحد المستخدمين: "خطوة جيدة. أعتقد أن بعض أكبر الانتقادات التي أسمعها هي أن الحسابات الصغيرة لا يتم اكتشافها بسهولة كما في الحسابات الكبيرة. وآمل أن يساعد هذا الأمر".
وكتب آخر: "شكرا لمساعدتنا في الحسابات الصغيرة".
وفي أكتوبر الماضي، اشترى ماسك "إكس" – "تويتر" آنذاك - مقابل 44 مليار دولار .
وخسرت الشركة نحو 25 مليار دولار من قيمتها منذ الاستحواذ عليها، وفقًا من مجلة "فورتشن".
وخلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الشركة، قام ماسك بتسريح 80% من موظفيها وتخلص من اسم "تويتر" واعتمد اسم "إكس".

اقرأ أيضا

F-5P7pxWgAAbDiu
4:26 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

"تحذير أمني": بادر بإجراء التحديثات على منتجات Foxit""

وكالة ناسا
11:34 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

5 كويكبات تقترب بشكل خطير من الأرض

واتساب 2
4:06 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف

ابل فرنسا
2:11 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

36 % إيرادات "آبل" من إعلانات "جوجل"

اقرأ أيضا

جوجل توجّه إنذاراً نهائياً لأصحاب حسابات جيميل غير النشطة.. 7 إجراءات مهمة

ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين تصل واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

مزايا مهمة في كاميرا "آيفون" .. تعرف عليها

جوجل تختبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من منصة إكس وإنستجرام

كلمات البحث

اقرأ أيضا

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
3:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

نبأ غير سار من "جوجل" للملايين من أصحاب البريد الإلكتروني "جي ميل"

سناب شات
12:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تطبيق سناب يستعد لإطلاق عدسات "شات جي بي تي".. ماذا يعني ذلك؟

هاتف سامسونج Galaxy A25
11:04 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ميزة لا مثيل لها في هاتف سامسونج جالاكسي

واتساب
11:04 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

واتساب تعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:55 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء ووظائف براتب 26 ألف ريال

سكني
4:49 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟

F-5dW1GXMAEH3I0
4:38 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا

حساب المواطن - التسجيل
4:04 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

توضيح عاجل.. كيفية تحديث الاسم في حساب المواطن

675675
3:13 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. "المرور" يكشف عن غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:11 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 26 ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للثانوية فأعلى