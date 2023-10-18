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صحيفة تواصل الالكترونية

إيلون ماسك يفرض 1 دولار على الحسابات الجديدة في "إكس"

ايلون ماسك1
إيلون ماسك
أ أ
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قررت منصة "إكس"، تطبيق فرض رسوم بقيمة دولار أمريكي واحد سنويًا على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين كجزء من تجربة جديدة.اضافة اعلان
ويهدف الملياردير الأمريكي من وراء الخطوة الجديدة إلى تقليل التلاعب بالمنصة والقضاء على الحسابات الروبوتية الآلية.


مميزات الـ 1 دولار للمشركين الجدد

وتسمح تلك الرسوم للمستخدمين الجدد بإمكانية الوصول لميزات رئيسية تشمل القدرة على التغريد وإعادة التغريد والإعجاب بالمشاركات والرد على المنشورات.
 والمشتركون الذين لا يدفعون الرسوم فلن يتمكنوا إلا من قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.


خطة أيلون ماسك أن الجميع سيدفع

وذلك بعدما اقترح "إيلون ماسك" الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي في سبتمبر أنه يتعين على جميع مستخدمي "إكس" الدفع مقابل الوصول للخدمات.


خدمة "إكس بريميم" بـ 8 دولارات

وتقدم المنصة بالفعل خدمة محسنة باسم "إكس بريميم" تبلغ تكلفتها حوالي 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة – ويختلف سعرها حسب البلد الذي يقيم فيها المشترك – والتي تقدم مزايا منها كتابة منشورات أطول.

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