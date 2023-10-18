إيلون ماسك يفرض 1 دولار على الحسابات الجديدة في "إكس"

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قررت منصة "إكس"،
تطبيق فرض رسوم بقيمة دولار أمريكي واحد سنويًا على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا
والفلبين كجزء من تجربة جديدة.
ويهدف الملياردير الأمريكي من وراء الخطوة الجديدة إلى تقليل التلاعب بالمنصة والقضاء على الحسابات الروبوتية الآلية.
وتسمح تلك
الرسوم للمستخدمين الجدد بإمكانية الوصول لميزات رئيسية تشمل القدرة على التغريد
وإعادة التغريد والإعجاب بالمشاركات والرد على المنشورات.
مميزات الـ 1
دولار للمشركين الجدد
والمشتركون الذين لا يدفعون الرسوم فلن يتمكنوا إلا من قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.