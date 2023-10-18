إيلون ماسك يفرض 1 دولار على الحسابات الجديدة في "إكس"

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قررت منصة "إكس"، تطبيق فرض رسوم بقيمة دولار أمريكي واحد سنويًا على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين كجزء من تجربة جديدة. اضافة اعلان

ويهدف الملياردير الأمريكي من وراء الخطوة الجديدة إلى تقليل التلاعب بالمنصة والقضاء على الحسابات الروبوتية الآلية.





مميزات الـ 1 دولار للمشركين الجدد





خطة أيلون ماسك أن الجميع سيدفع





خدمة "إكس بريميم" بـ 8 دولارات



وتسمح تلك الرسوم للمستخدمين الجدد بإمكانية الوصول لميزات رئيسية تشمل القدرة على التغريد وإعادة التغريد والإعجاب بالمشاركات والرد على المنشورات.والمشتركون الذين لا يدفعون الرسوم فلن يتمكنوا إلا من قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.وذلك بعدما اقترح "إيلون ماسك" الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي في سبتمبر أنه يتعين على جميع مستخدمي "إكس" الدفع مقابل الوصول للخدمات.وتقدم المنصة بالفعل خدمة محسنة باسم "إكس بريميم" تبلغ تكلفتها حوالي 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة – ويختلف سعرها حسب البلد الذي يقيم فيها المشترك – والتي تقدم مزايا منها كتابة منشورات أطول.