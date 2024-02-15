إيلون ماسك في طريقه إلى القمر (فيديو)

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انطلقت مركبة الهبوط على سطح القمر التي صنعتها شركة الفضاء انتويتيف ماشينز، ومقرها هيوستن من فلوريدا في وقت مبكر من اليوم الخميس إلى القمر.





تأجيل الإطلاق بسبب درجات الحرارة غير المنتظمة



جمع البيانات حول البيئة القمرية



أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس



وتأتي الرحلة كأول مهمة للقيام بأول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، والأول بواسطة مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص.وانطلقت مركبة الهبوط نوفا-سي التابعة للشركة، والتي أطلق عليها اسم أوديسيس، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة على متن الصاروخ فالكون ناين الذي أطلقته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لناسا وسبيس إكس الصاروخ المكون من مرحلتين والذي يبلغ ارتفاعه 25 طابقًا وهو يقلع من منصة الإطلاق وينطلق في السماء المظلمة فوق ساحل فلوريدا المطل على المحيط الأطلسي.وتأجل الإطلاق، الذي كان مقررًا في السابق أن يكون صباح أمس الأربعاء، لمدة 24 ساعة بسبب درجات الحرارة غير المنتظمة التي تم رصدها في الميثان السائل المستخدم في نظام دفع المركبة.وعلى الرغم من اعتبارها بعثة تابعة لانتويتيف ماشينز، إلا أن رحلة آي.إم-1 تحمل ست حمولات من ناسا مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية قبل العودة التي تخطط لها ناسا لرواد الفضاء إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد.وإذا نجحت الرحلة، فستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة أبولو إلى القمر في عام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة.وستمثل هذه المهمة حال نجاحها أيضًا أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لناسا، إذ تحاول الولايات المتحدة إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل أن تهبط الصين بمركبتها الفضائية المأهولة هناك.