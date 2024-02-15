الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إيلون ماسك في طريقه إلى القمر (فيديو)

ايلون ماسك2
صاروخ إيلون ماسك في طريقة إلى القمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انطلقت مركبة الهبوط على سطح القمر التي صنعتها شركة الفضاء انتويتيف ماشينز، ومقرها هيوستن من فلوريدا في وقت مبكر من اليوم الخميس إلى القمر.اضافة اعلان

وتأتي الرحلة كأول مهمة للقيام بأول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، والأول بواسطة مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص.
وانطلقت مركبة الهبوط نوفا-سي التابعة للشركة، والتي أطلق عليها اسم أوديسيس، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة على متن الصاروخ فالكون ناين الذي أطلقته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

تأجيل الإطلاق بسبب درجات الحرارة غير المنتظمة

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لناسا وسبيس إكس الصاروخ المكون من مرحلتين والذي يبلغ ارتفاعه 25 طابقًا وهو يقلع من منصة الإطلاق وينطلق في السماء المظلمة فوق ساحل فلوريدا المطل على المحيط الأطلسي.
وتأجل الإطلاق، الذي كان مقررًا في السابق أن يكون صباح أمس الأربعاء، لمدة 24 ساعة بسبب درجات الحرارة غير المنتظمة التي تم رصدها في الميثان السائل المستخدم في نظام دفع المركبة.

جمع البيانات حول البيئة القمرية

وعلى الرغم من اعتبارها بعثة تابعة لانتويتيف ماشينز، إلا أن رحلة آي.إم-1 تحمل ست حمولات من ناسا مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية قبل العودة التي تخطط لها ناسا لرواد الفضاء إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد.
وإذا نجحت الرحلة، فستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة أبولو إلى القمر في عام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة.

أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس

وستمثل هذه المهمة حال نجاحها أيضًا أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لناسا، إذ تحاول الولايات المتحدة إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل أن تهبط الصين بمركبتها الفضائية المأهولة هناك.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. طريقة بسيطة لشحن الهاتف بدون كهرباء

خاصية جديدة في واتساب قريباً.. وداعاً لأرقام الهواتف

"سدايا" تطلق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي

قريبًا.. "إستراتيجية المدن الذكية" ستكون على الهواتف الخلوية للسكان

"أبل" تحل مشكلة كلمة المرور في نظارة فيجن برو

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook