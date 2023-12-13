"إنستجرام" تختبر ميزة جديدة للأصدقاء المقربين

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تختبر إنستجرام ميزة جديدة تسمى Flipside تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة وخاصة
في الحساب من أجل نشر المزيد من الصور الصريحة والشخصية مع مجموعة مختارة من
الأصدقاء.
نشر الصور الحقيقية بدلا من الاحترافيةوتتعلق هذه الميزة بالمصطلح العامي الشائع Finsta،
الذي يشير إلى حسابات إنستاجرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية
بدلًا من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.
وصول مصطلح Finsta إلى الكونجرسواكتسب مصطلح Finsta منذ بضع سنوات اهتمامًا واسع النطاق، حتى
أنه أثار سلسلة من الأسئلة من جانب السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، خلال
جلسة استماع في الكونجرس.
احتفاظ الشباب بحسابات خاصة دون علم والديهمواستفسر السيناتور عن موقف إنستاجرام من هذه الحسابات، مشيرًا إلى أن
المنصة ربما تستفيد من رغبة جيل الشباب في الاحتفاظ بحسابات خاصة دون علم والديهم.
تبسيط نشر المزيد من المحتوى الشخصيوتهدف إنستاجرام من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط
عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء.
وتلغي الميزة الجديدة الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية.
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