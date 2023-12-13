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صحيفة تواصل الالكترونية

"إنستجرام" تختبر ميزة جديدة للأصدقاء المقربين

إنستجرام
منصة "انستاجرام"
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تختبر إنستجرام ميزة جديدة تسمى Flipside تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة وخاصة في الحساب من أجل نشر المزيد من الصور الصريحة والشخصية مع مجموعة مختارة من الأصدقاء.اضافة اعلان

نشر الصور الحقيقية بدلا من الاحترافية

وتتعلق هذه الميزة بالمصطلح العامي الشائع  Finsta، الذي يشير إلى حسابات إنستاجرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية بدلًا من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.

وصول مصطلح Finsta إلى الكونجرس

واكتسب مصطلح Finsta منذ بضع سنوات اهتمامًا واسع النطاق، حتى أنه أثار سلسلة من الأسئلة من جانب السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، خلال جلسة استماع في الكونجرس.

احتفاظ الشباب بحسابات خاصة دون علم والديهم

واستفسر السيناتور عن موقف إنستاجرام من هذه الحسابات، مشيرًا إلى أن المنصة ربما تستفيد من رغبة جيل الشباب في الاحتفاظ بحسابات خاصة دون علم والديهم.

تبسيط نشر المزيد من المحتوى الشخصي

وتهدف إنستاجرام من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء.
وتلغي الميزة الجديدة الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية.

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