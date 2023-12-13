"إنستجرام" تختبر ميزة جديدة للأصدقاء المقربين

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تختبر إنستجرام ميزة جديدة تسمى Flipside تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة وخاصة في الحساب من أجل نشر المزيد من الصور الصريحة والشخصية مع مجموعة مختارة من الأصدقاء. اضافة اعلان





نشر الصور الحقيقية بدلا من الاحترافية



وصول مصطلح Finsta إلى الكونجرس



احتفاظ الشباب بحسابات خاصة دون علم والديهم



تبسيط نشر المزيد من المحتوى الشخصي



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وتتعلق هذه الميزة بالمصطلح العامي الشائع Finsta، الذي يشير إلى حسابات إنستاجرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية بدلًا من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.واكتسب مصطلح Finsta منذ بضع سنوات اهتمامًا واسع النطاق، حتى أنه أثار سلسلة من الأسئلة من جانب السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، خلال جلسة استماع في الكونجرس.واستفسر السيناتور عن موقف إنستاجرام من هذه الحسابات، مشيرًا إلى أن المنصة ربما تستفيد من رغبة جيل الشباب في الاحتفاظ بحسابات خاصة دون علم والديهم.وتهدف إنستاجرام من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء.وتلغي الميزة الجديدة الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية.