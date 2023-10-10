"إكس" تطلق خدمة جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة فقط

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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا عنصر تحكم جديد، يجعل إمكانية الرد على المنشورات مقتصرة على الحسابات الموثقة فقط. اضافة اعلان





الحسابات المأجورة فقط





التعامل مع الحسابات الآلية المزعجة





لفت الانتباه بدرجة كبيرة



ولا يقتصر عنصر التحكم الجديد على الحسابات المأجورة فقط، إذ يمكن أيضا للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل الاشتراك في الخدمة المأجورة، (إكس بريميوم) X Premium، اختيار عدم السماح للمستخدمين غير الموثقين بالرد على منشوراتهم.وقال إيلون ماسك مالك منصة "إكس": إن من شأن عنصر التحكم الجديد المساعدة في التعامل مع الحسابات الآلية المزعجة.وتمنح الشركة بالفعل أهمية للحسابات الموثقة، وقد أتاحت اعتبارا من شهر أبريل الماضي إمكانية ترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث كإحدى مزايا الاشتراك في خدمتها المأجورة (إكس بريميوم).وبفضل عنصر التحكم الجديد الذي يقصر الردود على الحسابات الموثقة فقط، تسمح "إكس" الآن للمستخدمين المشتركين في الخدمة المأجورة بلفت الانتباه بدرجة كبيرة.