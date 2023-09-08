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إطلاق روبوت صيني ينافس "شات جي بي تي" في قدراته

شات جي بي تي
إطلاق روبوت صيني ينافس شات جي بي تي في قدراته
أ أ
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أعلنت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينية العملاقة "تنسنت" عن روبوت للمحادثة بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي" الأميركي.اضافة اعلان
ويأتي الإعلان عن الروبوت الجديد في والوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبيرة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.


محرك البحث "بايدو"

وبات محرك البحث "بايدو" خلال الشهر الفائت أول مجموعة كبيرة تطلق في الصين برنامجاً يعادل "تشات جي بي تي" وقادراً على توفير إجابات سريعة على الأسئلة أو إنتاج محتوى بناءً على طلبات المستخدمين.
وكشفت "تنسنت" الخميس عن برنامجها "هونيوان ايد" غير المُتاح راهناً سوى للشركات أو نزولاً عند طلب جهة ما.
وعُرض "هونيوان" خلال مؤتمر بُث عبر الانترنت، تمكّن خلاله البرنامج من حلّ مسألة حسابية طُلبت منه.


يتمتع بقدرات مماثلة لـ "تشات جي بي تي"

وقال نائب رئيس "تنسنت" جيانغ جي، إن "هونيوان" يتمتّع بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي 4"، أحدث إصدار من البرنامج الذي ابتكرته شركة "اوبن ايه آي" الأميركية.
وأكّد جيانغ أنّ "هونيوان" أفضل من "تشات جي بي تي" لناحية الإجابة على أسئلة امتحان دخول إلى جامعة صينية.


وضع استنتاجات منطقية لنصوص لغوية

وأوضحت "تنسنت" في بيان أنّ "هونيوان ايد" يتمتع "بقدرة قوية على الكتابة بالصينية، وعلى وضع استنتاجات منطقية لنصوص لغوية معقدة، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه لأداء عدد من المهام".

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