إطلاق روبوت صيني ينافس "شات جي بي تي" في قدراته

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أعلنت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينية العملاقة "تنسنت" عن
روبوت للمحادثة بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي" الأميركي.
ويأتي الإعلان عن الروبوت الجديد في والوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبيرة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبات محرك البحث "بايدو" خلال الشهر الفائت أول مجموعة كبيرة
تطلق في الصين برنامجاً يعادل "تشات جي بي تي" وقادراً على توفير إجابات
سريعة على الأسئلة أو إنتاج محتوى بناءً على طلبات المستخدمين.
محرك البحث "بايدو"
وكشفت "تنسنت" الخميس عن برنامجها "هونيوان ايد" غير المُتاح راهناً سوى للشركات أو نزولاً عند طلب جهة ما.
وعُرض "هونيوان" خلال مؤتمر بُث عبر الانترنت، تمكّن خلاله البرنامج من حلّ مسألة حسابية طُلبت منه.
وقال نائب رئيس "تنسنت" جيانغ جي، إن "هونيوان" يتمتّع
بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي 4"، أحدث إصدار من البرنامج
الذي ابتكرته شركة "اوبن ايه آي" الأميركية.
يتمتع بقدرات مماثلة لـ "تشات جي بي تي"
وأكّد جيانغ أنّ "هونيوان" أفضل من "تشات جي بي تي" لناحية الإجابة على أسئلة امتحان دخول إلى جامعة صينية.