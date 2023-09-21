إضراب موظفي شركة أبل في فرنسا قبل طرح آيفون 15.. تعرف على الأسباب

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دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا إلى تنظيم إضراب يومي الجمعة والسبت، وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. اضافة اعلان





بيان جبهة النقابات





التظاهر أمام أبرا باريس





تحديث برمجيات آيفون 12



وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل، متاجر تجزئة أبل "سي.جي.تي أبل ريتيل" في بيان لجبهة النقابات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم:بعد قرار الإدارة تجاهل مطالبنا ومخاوفنا المشروعة بالكامل، تدعو النقابات الأربع الممثلة للعاملين في أبل ريتيل في فرنسا، إلى تنظيم إضراب يومي 22 و23 سبتمبر".ودعت النقابات أيضا إلى التظاهر صباح يوم الجمعة أمام أوبرا باريس غارنييه قرب أحد المتاجر الرئيسة لأبل في باريس.وتعرضت شركة أبل الأسبوع الماضي لصدمة بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا بتعليق بيع آيفون-12 بعد إجراء اختبارات قالت إنها كشفت عن تخطيه لمستويات الإشعاع المسموح بها.وتعهدت شركة أبل بتحديث البرمجيات التي يعمل بها آيفون-12 في فرنسا لحل النزاع حول مستويات الإشعاع.لكن مخاوف في دول أوروبية أخرى بشأن ذات المشكلة أشارت إلى احتمال أن تضطر أبل إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في دول أخرى.