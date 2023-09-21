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صحيفة تواصل الالكترونية

إضراب موظفي شركة أبل في فرنسا قبل طرح آيفون 15.. تعرف على الأسباب

ابل فرنسا
اضراب موظفي أبل
أ أ
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دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا إلى تنظيم إضراب يومي الجمعة والسبت، وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.اضافة اعلان


بيان جبهة النقابات

وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل، متاجر تجزئة أبل "سي.جي.تي أبل ريتيل" في بيان لجبهة النقابات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم:
 بعد قرار الإدارة تجاهل مطالبنا ومخاوفنا المشروعة بالكامل، تدعو النقابات الأربع الممثلة للعاملين في أبل ريتيل في فرنسا، إلى تنظيم إضراب يومي 22 و23 سبتمبر".


التظاهر أمام أبرا باريس

ودعت النقابات أيضا إلى التظاهر صباح يوم الجمعة أمام أوبرا باريس غارنييه قرب أحد المتاجر الرئيسة لأبل في باريس.
وتعرضت شركة أبل الأسبوع الماضي لصدمة بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا بتعليق بيع آيفون-12 بعد إجراء اختبارات قالت إنها كشفت عن تخطيه لمستويات الإشعاع المسموح بها.


تحديث برمجيات آيفون 12

وتعهدت شركة أبل بتحديث البرمجيات التي يعمل بها آيفون-12 في فرنسا لحل النزاع حول مستويات الإشعاع.
لكن مخاوف في دول أوروبية أخرى بشأن ذات المشكلة أشارت إلى احتمال أن تضطر أبل إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في دول أخرى.

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