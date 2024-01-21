إضافة "زر" جديد لأجهزة آيفون 16.. تعرف على المميزات

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يتوقع أن تطلق شركة "أبل" الجيل التالي من تشكيلة iPhone 16 في وقت لاحق من هذا العام، وتشير الشائعات إلى أن عملاق التكنولوجيا قد يضيف زر Capture جديد إلى iPhone 16. اضافة اعلان





إضافة زر جديد لـ "آيفون 16"



زر آيفون الجديد يلتقط الصور والفيديو



نقل الهوائي إلى الجانب الأيسر في آيفون 16



وأكد مارك جورمان، من بلومبرج أيضًا، أنه سيتم استخدام الزر الجديد لالتقاط مقاطع الفيديو، والمرجح أن يتم استخدام الزر أثناء التقاط الصور ومقاطع الفيديو.ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، فمن المتوقع أن يكون زر الالتقاط الذي من المتوقع أن يصل مع تشكيلة iPhone 16 زرًا ميكانيكيًا بدلاً من أن يكون زرًا سعويًا، ومع ذلك، وسوف يستجيب الزر المشاع للضغط واللمس.يدعي التقرير أن مستخدمي iPhone 16 سيتمكنون من التكبير والتصغير عن طريق التمرير إلى اليسار واليمين على الزر.ويمكن الزر المستخدمين أيضًا من التركيز من خلال ضغطة خفيفة، ولتنشيط التسجيل، يجب على المستخدمين الضغط على الزر بقوة أكبر.ويضيف التقرير أن شركة Apple تخطط لوضع زر الالتقاط على الجانب الأيمن من طرازات ‌iPhone‌ 16، ومن المتوقع أن يكون الزر موجودًا أسفل زر الطاقة وفي مكان مثالي للوصول بالإصبع عندما يتم تثبيت ‌iPhone‌ في اتجاه أفقي.ويتوقع مع إضافة الزر الجديد، أن ينتقل الهوائي إلى الجانب الأيسر من الجهاز، ويدعي التقرير أيضًا أن شركة Apple تعتقد أن الزر الجديد سيكون نقطة بيع رئيسة لمجموعة iPhone 16. .