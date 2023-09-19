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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم مميزات iOS 17 وطريقة تحميله على هواتف آيفون

الهواتف الذكية
هاتف آيفون
أ أ
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أطلقت شركة "أبل"  الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS 17) الذي يتضمن العديد من الميزات الجديدة والمثيرة، من بينها البريد الصوتي المباشر والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك عن طريق ملامسة جهاز هاتف آيفون الخاص بك لجهاز آخر.اضافة اعلان
قال كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في "أبل": “مع iOS 17، جعلنا آيفون أكثر شخصية وبديهية من خلال النظر بعمق في الميزات التي نعتمد عليها جميعًا كل يوم". 
وأضاف: "يعد الهاتف وفيس تايم والرسائل أمرًا أساسيًا لكيفية تواصلنا، وهذا الإصدار مليء بالتحديثات التي نعتقد أن مستخدمينا سيحبونها"، وفق صحيفة "ديلي ميل".
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام iOS 17، بما فيه كيفية ووقت تنزيله على جهاز آيفون الخاص بك. 

ما هي أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 17؟ 

سيكون iOS 17 متوافقًا مع آيفون إكس إس والموديلات الأحدث، مما يتيح تنزيله إذا كان لديك أحد الأجهزة التالية:
آيفون 14
آيفون 14 بلس
آيفون 14 برو
آيفون 14 برو ماكس
آيفون 13
آيفون 13 ميني
آيفون 13 برو
آيفون 13 برو ماكس
آيفون 12
آيفون 12 ميني
آيفون 12 برو
آيفون 12 برو ماكس
آيفون 11
آيفون 11 برو
آيفون 11 برو ماكس
آيفون إكس إس
آيفون إكس إس ماكس
آيفون إكس آر
ـ آيفون إس إي (الجيل الثاني أو الأحدث)

كيف يمكنك تنزيله؟

إذا كان لديك أحد أجهزة ’آيفون" المتوافقة المذكورة أعلاه، ستتمكن من تنزيله عبر تطبيق الإعدادات. 
افتح التطبيق، ثم عام > تحديث البرنامج. 
ستتمكن من تنزيل iOS 17 من هنا، 


ما أهم الميزات؟ 

1. قم بتسجيل الوصول
مع ميزة Check In الجديدة من آبل، سيتم إعلامك تلقائيًا عندما يصل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إلى وجهتهم بأمان .
أوضحت "أبل": "بعد أن يبدأ المستخدم تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائيًا بمجرد وصول المستخدم". 
إذا لم يصلوا إلى وجهتهم، فستتم مشاركة المعلومات المفيدة مؤقتًا مع جهة الاتصال المحددة، مثل موقع الجهاز ومستوى البطارية وحالة الخدمة الخلوية. 
وأشارت آبل إلى أن "أي معلومات تتم مشاركتها تكون مشفرة من طرف إلى طرف".

2. البريد الصوتي المباشر 


تعيد آبل ميزة البريد الصوتي المباشر، التي تقوم بنسخ الرسالة في الوقت الفعلي وتتيح لك الرد على المكالمة.
وقالت أبل: "يمنح البريد الصوتي المباشر المستخدمين القدرة على رؤية النسخ في الوقت الفعلي عندما يترك شخص ما بريدًا صوتيًا، وفرصة الرد بينما يترك المتصل رسالته". 
وأضافت: "المكالمات التي تم تحديدها كرسائل غير مرغوب فيها من قبل شركات الاتصالات لن تظهر كبريد صوتي مباشر، وبدلاً من ذلك سيتم رفضها على الفور. بفضل قوة المحرك العصبي، يتم التعامل مع النسخ المباشر للبريد الصوتي على الجهاز ويظل خاصًا تمامًا".

3. تقريب آيفون من جهاز آخر 


أصبح الاضطرار إلى كتابة تفاصيل الاتصال الخاصة بصديق جديد يدويًا على هاتف آيفون شيئًا من الماضي في إصدار iOS 17. 
يتضمن التحديث القدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك، وذلك عن طريق تقريب جهاز آيفون الخاص بك من جهاز آخر.  
وقالت آبل "يتيح NameDrop للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال بسهولة عن طريق جمع أجهزة أيفون الخاصة بهم معًا، أو عن طريق الجمع بين آيفون وآبل ووتش معًا". 
وأضافت: "بنفس الإيماءة، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة المحتوى أو تشغيل SharePlay للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم أو ممارسة لعبة على مقربة من أجهزة آيفون".

4. StandBy


إذا كان جهاز آيفون الخاص بك يقوم بالشحن في جميع أنحاء الغرفة، فقد يكون من المزعج الاضطرار إلى الوقوف للتحقق من الإشعارات التي تصل. 
لكن هناك ميزة جديدة في نظام التشغيل iOS 17 تسمى StandBy ستسهل عليك إلقاء نظرة سريعة على جهازك. 
وقالت آبل: "يمنح تطبيق StandBy المستخدمين تجربة ملء الشاشة مع معلومات سريعة مصممة ليتم عرضها من مسافة بعيدة عندما يكون آيفون على جانبه ويشحن". 
وأضافت: "يعد StandBy مثاليًا على منضدة أو منضدة مطبخ أو مكتب، ويمكن تخصيصه لعرض مجموعة من أنماط الساعة الجميلة أو الصور المفضلة أو الأدوات، بما في ذلك Smart Stacks، التي تعرض الأدوات المناسبة في الوقت المناسب". 

5. Screen Distance

تحتوي أداة Screen Time على ميزة جديدة تسمى Screen Distance، والتي ستنبهك إذا كنت تحمل جهاز آيفون الخاص بك قريبًا جدًا من وجهك. 
وقالت أبل: "تستخدم ميزة Screen Distance كاميرا TrueDepth لتشجيع المستخدمين على تحريك أجهزتهم بعيدًا بعد إمساكها على مسافة أقرب من 12 بوصة من وجوههم لفترة طويلة من الوقت". 

6. تحسينات التصحيح التلقائي


سيمنع نظام التشغيل iOS 17 ميزة التصحيح التلقائي من آبل من تصحيح إحدى الألفاظ البذيئة المفضلة في اللغة الإنجليزية إلى "التهرب". 
قالت آبل: "يتلقى التصحيح التلقائي تحديثًا شاملاً باستخدام نموذج لغة المحولات، وهو نموذج لغة متطور للتعلم الآلي على الجهاز للتنبؤ بالكلمات - مما يؤدي إلى تحسين التجربة والدقة للمستخدمين في كل مرة يكتبون فيها".
"كما أنه يتلقى أيضًا تصميمًا محدثًا لدعم الكتابة بشكل أفضل، ويمكن للتصحيحات التلقائية على مستوى الجملة إصلاح المزيد من أنواع الأخطاء النحوية".

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