أمر لا يصدق.. "آيفون" يساعدك على غسل ملابسك!

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يتمتع هاتف آيفون بالعديد من المميزات، بما فيها المساعدة في غسيل الملابس.

وكشف صانع المحتوى الرقمي، براد كانينج كيف أن هاتف آيفون يمكن أن يخبرك بما يتعين عليك عليك فعله بغسيلك لتقليل مخاطر الانكماش والعناية المناسبة. اضافة اعلان





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ويتم ذلك من خلال قراءة الرموز على الملابس، وفق ما أظهر كانينح في مقطع فيديو حصد 1.4 مليون مشاهدة.وذلك عبر التقاط صورة قريبة لملصق العناية بالغسيل، وسيظهر رمز الغسالة في الأسفل عند فتحه في تطبيق الصور.وبمجرد النقر فوقه، ستظهر عبارة "ابحث عن العناية بالغسيل" وسيُظهر ما يعنيه كل رمز، مثل التجفيف بالمجفف، أو عدم استخدام المبيضات، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".وأضاف كانينج، أنه يمكن أيضًا استخدام هذه الميزة للتعرف على النباتات والكتب والمزيد.لكن حتى تستطيع تشغيل هذه الميزة يجب أن يكون لديك هاتف آيفون إس ي أو إصدار أحدث وأن تعمل بنظام التشغيل iOS 16 أو 17.