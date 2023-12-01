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صحيفة تواصل الالكترونية

أمازون تطلق روبوت دردشة جديد لمنافسة ChatGPT

امازون كيو
أمازون
أ أ
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أطلقت شركة أمازون روبوت الدردشة الآلي الخاص بالذكاء الاصطناعي (AI)، المنافس لـChatGPT، والذى يسمى "Q".
روبوت الدردشة الجديد مصمم للموظفين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمة العملاء، ويتيح للعاملين طرح أسئلة خاصة بشركاتهم.اضافة اعلان
 

مواصفات البرنامج الجديد


وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه من بين مهاراته تلخيص الاجتماعات وشرح كود البرمجة وتحديد موقع المعلومات من مئات وثائق الشركة.
يأتي Q بعد فترة وجيزة من إعلان إيلون ماسك عن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص به والمسمى Grok والذي سيتم دمجه في X.
 
 كما أنه في منشور بالمدونة، قالت أمازون، إن المساعد الجديد مخصص ليناسب أعمال العميل، تمامًا مثل ChatGPT Enterprise، إصدار ChatGPT للعاملين.
 
ويتوفر Q فقط لمستخدمي Connect (خدمة أمازون لمراكز الاتصال) في أجزاء من الولايات المتحدة، ولكن سيتم طرحه إلى خدمات وبلدان أخرى قريبًا، ومن بين بعض التي تستخدم Q بالفعل شركة سيارات عملاقة، وشركة تكنولوجيا المعلومات Accenture وشركة عالمية للأدوية، بالإضافة إلى شركة أمازون نفسها.

إنشاء المحتوى

 
وتوضح الشركة: "يمكن أن يساعدك Q في الحصول على إجابات سريعة وذات صلة للأسئلة الملحة وحل المشكلات وإنشاء المحتوى واتخاذ الإجراءات باستخدام البيانات والخبرة الموجودة في مستودعات المعلومات الخاصة بشركتك والتعليمات البرمجية وأنظمة المؤسسات".
 
وتابعت شركة أمازون، "عندما تقوم بالدردشة مع Amazon Q، فإنه يوفر معلومات ونصائح فورية وذات صلة للمساعدة في تبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار والمساعدة في إثارة الإبداع والابتكار في العمل."
 

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