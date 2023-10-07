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صحيفة تواصل الالكترونية

أمازون تطلق أول أقمارها الصناعية للإنترنت إلى الفضاء.. تعرف على خدماته

امازون
الفضاء
أ أ
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أعلنت شركة "أمازون" الجمعة، إطلاق أول زوج من الأقمار الصناعية لنظام مشروع "كويبر" الخاص بها إلى الفضاء.
يأتي ذلك بعد أكثر من أربع سنوات على إعلانها خطة طموحة للاستثمار في بناء شبكة عالمية للإنترنت. اضافة اعلان
وقال "راجيف باديال" نائب رئيس التكنولوجيا في مشروع "كويبر" في إفادة صحفية قبل الإطلاق: "لقد أجرينا اختبارات مكثفة هنا في مختبرنا ولدينا درجة عالية من الثقة في تصميم قمرنا الصناعي، ولكن لا يوجد بديل للاختبارات في المدار". 

10 مليار ريال


وفي مهمة أطلق عليها اسم "بروتوفلايت- Protoflight"، حمل صاروخ "أطلس 5" الجمعة قمرين صناعيين إلى الفضاء، بعد إطلاقه من منصة في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا. 
و"كويبر" هو مشروع "أمازون" لبناء شبكة مكونة من 3236 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض، لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان في العالم.  
وتخطط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار لبناء شبكة "كويبر"، وبدأت مؤخرًا أعمال البناء في منشأة معالجة ما قبل الإطلاق بتكلفة 120 مليون دولار في فلوريدا.

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