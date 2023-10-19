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صحيفة تواصل الالكترونية

أكثر من مليون قمر صناعي يهدد الأرض بالاختناق

أقمار ستارلينك
مدار الأرض يعح بآلاف الأقمار الصناعية
أ أ
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يزدحم مدار الأرض المنخفض بعشرات الآلاف من الأقمار الصناعية، والتي حذر باحثون من أنه قد يختنق قريبًا بها، ما يتطلب قوانين صارمة تتعلق باستخدام الفضاء المداري المشترك.اضافة اعلان
ويعتقد الخبراء أن أكثر من مليون قمر صناعي يتجه إلى مدار أرضي منخفض، استنادًا إلى قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، التابع للأمم المتحدة، والمسؤول عن منح مساحات في المدار لاستخدام الأقمار الصناعية.

أكثر من مليون قمر صناعي

وتظهر البيانات أن الدول في جميع أنحاء العالم اقترحت إطلاق أكثر من مليون قمر صناعي موزعة على 300 "مجموعة ضخمة"، وهي شبكات واسعة من الأقمار الصناعية التي تعمل معا لتوفير خدمات الإنترنت.
وتوصل الباحثون في الدراسة التي نشرته في مجلة "ساينس" إلى أن الأقمار الصناعية المقترحة أعلى بمقدار 115 مرة من عدد الأقمار الصناعية العاملة حاليا التي تدور حول الأرض.
وقال أندرو فال، الباحث في معهد الفضاء الخارجي التابع لجامعة كولومبيا البريطانية، والمؤلف الرئيسي للدراس: "إذا تم إطلاق جزء من هذه الملايين من الأقمار الصناعية بالفعل، فستكون هناك حاجة إلى قواعد وطنية ودولية لمعالجة تحديات الاستدامة المرتبطة بها، مثل مخاطر الاصطدام، والتلوث الضوئي، ومخاطر العودة إلى الغلاف الجوي".

الطلبات المقدمة من الدول

وتظهر الإيداعات بين عامي 2017 و2022 في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الدول قدمت طلبات للحصول على مجموعات أقمار صناعية أكبر بكثير من "ستارلينك" المملوكة لشركة إيلون ماسك "سبيس إكس"، والتي تظل أكبر مجموعة أقمار صناعية عملاقة في الفضاء حتى الآن وتحتوي على نحو 5000 مكون مع المزيد في المستقبل.
وتعد كوكبة الأقمار الصناعية Cinnamon-937 في رواندا أكبر كوكبة منفردة تم تقديمها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وتتكون من 337320 مكونًا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على مصدر قلق أكبر، إذ أن الكمية الكبيرة من الإيداعات في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات قد تشير إلى أن الحكومات أو الشركات تتقدم بطلب للحصول على مساحة مدارية لعدد أكبر بكثير من الأقمار الصناعية مما تنوي إطلاقه فعليا.
ويهدف هذا جزئيًا إلى الاستفادة من اللوائح التنظيمية المختلفة بين الدول وتقليل الرقابة، يبدو أن الشركات تتقدم لنفس الكوكبة من خلال دول مختلفة. 
وعلى سبيل المثال، سجلت النرويج وألمانيا والولايات المتحدة تراخيص لشركة "سبيس إكس"، في حين تم تسجيل إيداعات "وان ويب" بالمثل من قبل المملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك، حسب ما وجدت الدراسة الجديدة.
لكن الباحثين يقولون إن العديد من الأقمار الصناعية المقترحة قد لايتم إطلاقها أبدًا بسبب مشاكل التمويل، أو التغيرات في الدعم السياسي، أو المشكلات الهندسية أو التكنولوجية.
ومع ذلك، فإن الدليل على الإفراط في ملء الفضاء هو تحذير خطير من أن البشرية تخلق تحديات تتعلق بالسلامة والاستدامة لاستخدام الفضاء المداري غير المحدود على ما يبدو.

فرصة واحدة للتخفيف من المشكلة

وأشاروا إلى أن هناك فرصة كبيرة واحدة على الأقل متاحة للتخفيف من هذه المشكلة.
ولمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الفضاء المداري المزدحم، قدم الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2019 معالم بارزة لمجموعات الأقمار الصناعية التي يجب على الشركات الوفاء بها للحفاظ على حقوقها في المواقع المدارية. تتطلب القواعد من الشركات إطلاق 10% من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بها في غضون عامين من إطلاق القمر الصناعي الأول، و50% في غضون 5 سنوات والكوكبة الكاملة بحلول العام السابع.
وأوضح إيوان رايت، طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف مشارك في الدراسة الجديدة، أن هذا الاجراء سيسمح للاتحاد الدولي للاتصالات بالحصول على توقعات أكثر واقعية حول عدد الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها فعليا أو التي يمكن أن تتناسب مع مدارات معينة، وهذا من شأنه أن يساعد في تقليل المشكلات المتعلقة بالتوقعات والفعلية.

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