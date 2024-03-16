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أفضل طريقة للتخلص من الإدمان على الهواتف الذكية

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إدمان الهاتف من الظواهر العصرية
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أصبح الإدمان على الهواتف من الظواهر المثيرة للقلق في أرجاء العالم، لما لذلك من أضرار. 
وقال الخبير الروسي المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي، بافيل شاشلوف في مقابلة مع موقع Life.ru الإلكتروني الروسي: "من الصعب إنكار فوائد أجهزة الكمبيوتر بالطبع، لكن البعض يصبح معتمدًا عليها حقًا".اضافة اعلان

الخروج من حفرة الإدمان

وتحدث عن طرق الخروج من حفرة الإدمان وتقليل وقت مشاهدة الشاشة، ناصحًا بالبدء من الصباح وقضاء هذه الفترة بدون هاتف ذكي.
وأضاف: "أوصيك، بعد إيقاف الساعة المنبهة بالنهوض من السرير وبدء يوم جديد دون أن يكون هاتفك بين يديك، مع العلم أن الصباح هو أيضًا ساحتك الشخصية الخاصة، والتي يمكنك أن تجعلها مريحة وتقضيها بمفردك مع نفسك، ومع عائلتك، ولا تفرط في تحميل نفسك بالمعلومات منذ لحظة استيقاظك"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

صرير الأسنان أثناء النوم

فيما أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لا يستطيعون التعامل مع أي وقت من دون تطبيقات الوسائط الاجتماعية على هواتفهم الذكية، هم أكثر عرضة لحالة صرير الأسنان أثناء النوم.
ويقول أحد الخبراء إن محاربة الإدمان على الهاتف الذكي أمر بسيط للغاية يتمثل في تغيير الألوان فقط، ويشير إلى أن تعيين شاشة الهاتف الذكي بتدرج رمادي، يبعد المستخدمين عن إدمان استخدام أجهزتهم.

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