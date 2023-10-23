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صحيفة تواصل الالكترونية

أغرب صفقة.. ماسك يطالب تغيير "ويكبيديا" إلى اسم حيوان مقابل مليار دولار

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ
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واصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تهمه من موقع "ويكيبيديا"،  متعهدًا بالتبرع له بمبلغ مليار دولار، في حالة تغييرع اسمه إلى "حماربيديا". اضافة اعلان
وقال قطب التكنولوجيا عبر منصة "إكس": "أعدهم بالتبرع بالمبلغ فورًا لو غيروا اسمهم"، وفقًا لصحيفة "البيان الإماراتية.

صورة بقرة

واستخدم ماسك لفظًا قبيحًا كاقتراح آخر لإعادة تسمية موقع المعلومات التابع لمجموعة "إنكلوبيديا"، مطالبًا بوضع صورة بقرة تعبيرية له على صفحة المعلومات الشخصية عنه في ويكيبيديا.
وقال: "ستعطي البقرة مصداقية ودقة أكثر عن الموجود في ويكيبيديا من معلومات عني"، في إشارة إلى عدم دقة المعلومات الموجودة على صفحته التعريفية على موقع "ويكيبيديا".

خدعة للاستفاة من العرض

بدوره، اقترح الصحفي الأمريكي إيدي كراسينستين على "ويكيبيديا"، الاستجابة لمطلب ماسك، للاستفادة من مبلغ المليار دولار في العديد من الأغراض، على أن يتم إعادة المسمى الحالي بعد الحصول على المبلغ المالي الضخم.
وكان ماسك أشار في تدوينة سابقة إلى أن مجموعة "ويكبيديا"، تطالب بالكثير من التبرعات، وتجمع الكثير من الأموال دون سبب حقيقي، في ظل كون أي شخص يستطيع نسخ المعلومات من أي مكان ووضعها عبر الموقع الإلكتروني، دون ضابط أو رابط للتدقيق في المعلومات المرفوعة، وفق قوله.

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