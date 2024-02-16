أعادوها للشركة مرة أخرى.. شكاوى المستخدمين من نظارات أبل "فيجن برو" الجديدة

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يتزايد عدد العملاء الذين بدأوا بإعادة نظارات "فيجن برو" لشركة أبل الأمريكية في الأيام القليلة الماضية، البالغ سعرها 3500 دولار ، وذلك بحسب موقع "ذا فيرج".





الصداع والوزن أهم أسباب رد السماعة



ظهور احمرار في العين



صعوبة ارتداء "فيجن برو" لفترات طويلة



وتتيح الشركة الأمريكية إرجاع أي منتج في غضون 14 يومًا من الشراء، وذكر الموقع أن أهم أسباب الإرجاع عدم الشعور بالراحة أثناء الاستخدام.وقال بعض المستخدمين إن سماعة الرأس تسبب لهم صداعًا، وتعذر بعض آخر بوزن الجهاز، وحقيقة أن معظم الوزن يتركز في مقدمة الرأس يجعل استخدام الجهاز مدة طويلة مصدر إزعاج لهم.يقول مدير تقييم المنتجات في موقع "ذا فيرج" المتخصص بالتقنية باركر أورتوولاني: إنه يعتقد أن استخدام الجهاز أدى إلى ظهور احمرار في عينيه، ولاحظ شخص آخر على الأقل أن لديهم تجربة مماثلة مع الاحمرار.ويقول الموقع إنه وللإنصاف، فإن معظم مستخدمي سماعات رأس الواقع الافتراضي بمختلف أنواعها اشتكوا سابقًا من مشاكل جفاف العيون والاحمرار.ويقول أورتوولاني الذي قام بإرجاع الجهاز: "على الرغم من أن استخدامها رائع كما كنت آمل، فإنه لم يكن من المريح للغاية ارتداؤها حتى لفترات زمنية قصيرة بسبب الوزن وتصميم الحزام".