الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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أسوأ وأضعف كلمات المرور لعام 2023.. إليك البدائل

كلمات المرور
كلمات المرور القوية تضمن الحفاظ على خصوصيتك
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تمثل كلمات المرور خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تستهدف معلوماتنا الشخصية والمالية من قبل المحتالين.اضافة اعلان
 لذا، إذا اخترت كلمات مرور ضعيفة أو يمكن التنبؤ بها، فقد تعاني من فقدان خصوصيتك وتعرض نفسك لأضرار جسيمة.

ما كلمات المرور التي يجب أن أتجنبها؟

أصدرت "نورد باس"  - منصة مختصة تساعد على اختيار كلمات المرور - قائمتها السنوية التي تضم 200 كلمة مرور الأكثر شيوعًا، فيما ضمت قائمة الأضعف، ما يلي:
123456
admin
12345678
123456789
1234
12345
password
123
Aa123456
1234567890
111111
P@ssw0rd
abc123
Password1
test
guest
Welcome@123
إذ من السهل جدًا تخمين كلمات المرور السابقة، ويمكن للمتسللين اختراقها في غضون ثوانٍ. لذا إذا كنت تستخدمها، فقد حان الوقت لتغييرها في أسرع وقت ممكن، وفقًا لتقرير نشره موقع "فوكس نيوز ديجيتال".

كيف يمكك اختيار كلمة مرور جيدة؟

هناك بعض القواعد الأساسية لإنشاء كلمة مرور جيدة يكون من الصعب على المتسللين اختراقها. وقد يساعد اتباعها في تضييق نطاق ما يجب عليك وما لا ينبغي عليك استخدامه.

كلمة مرور تحتوي على 12 حرفًا على الأقل

كلما كانت كلمة المرور أطول، كان ذلك أفضل. وتطلب منك بعض المواقع أن تجعل كلمة مرورك مكونة من عدد معين من الأحرف على أي حال، ولكن عادةً ما يكون وجود ما لا يقل عن 12 إلى 14 حرفًا أو أكثر رهانًا آمنًا.

الأرقام والرموز والأحرف الكبيرة والصغيرة

كلما زاد التنوع في استخدام كلمات المرور، كلما كان ذلك أفضل. تأكد من تضمين الأرقام والرموز والأحرف الكبيرة والصغيرة، لمنع المتسللين من اختراقها. على سبيل المثال، قد يكون اختراق كلمة مرور مثل 'd%A$r(T496') أكثر صعوبة من 'dart496'.

تجنب كلمات القاموس

أي كلمة بمفردها ليست جيدة للاستخدام لكلمة المرور. من السهل جدًا على المتسلل أن يخمنها كلمة شائعة، مثل "قطة" أو "تفاحة". 

لا تستخدم بدائل

لا يُنصح باستبدال الحروف برموز شائعة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد استخدام كلمة "smart" ولكن بدلاً من ذلك كتابتها كـ "$mart"، لا ينبغي أن تقوم بذلك، لأن الرمز $ والحرف S يبدوان متشابهان جدًا.

استخدام مفتاح مرور بدلاً من كلمة المرور

كلما أمكن، اختر مفاتيح المرور بدلاً من كلمات المرور. مفاتيح المرور هي رموز فريدة مرتبطة بجهازك، مما يجعلها أكثر أمانًا وأقل عرضة للانتهاكات.

تتبنى المزيد من الشركات مثل أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت دعم مفتاح المرور كبديل أكثر أمانًا.

كيف يمكنك الحفاظ على كلمات المرور الخاصة بك؟

علاوة على الإرشادات الخاصة باستخدام كلمات المرور كما هو مبين أعلاه، هناك طريقتان أخريان للحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك وهما استخدام كلمات مرور مختلفة لحسابات مختلفة، وتجنب تدوين كلمات المرور الخاصة بك في أي مكان.
ومع ذلك، قد يكون تتبع كل مجموعات الحروف والأرقام هذه أمرًا صعبًا للغاية، خاصة بالنظر إلى أن معظم المهام يتم إكمالها عبر الإنترنت ويُطلب منا أن يكون لدينا العديد من الحسابات.

استخدام مدير كلمات المرور

لهذا السبب يوصى باستخدام مدير كلمات المرور - عبارة عن تطبيقات تتيح لك إنشاء كلمات مرور وتخزينها وملؤها وإدارتها لكل مهمة تقوم بإكمالها عبر الإنترنت، بدءًا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومرورًا بالتسوق ووصولاً إلى السجلات الطبية. 
يتضمن العديد من برامج إدارة كلمات المرور أيضًا تشفير تسجيل الدخول، مما يزيد من صعوبة تخمين كلمة المرور الخاصة بك (بما في ذلك شركة إدارة كلمات المرور).

نصائح لاستخدام مدير كلمات المرور

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل مدير كلمات المرور، إليك بعض أهم النصائح:
- الاستخدام بشكل آمن.
- العمل بسلاسة عبر جميع أجهزتك.
- إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة ومختلفة لكل حساب.
- يقوم تلقائيًا بملء حقول تسجيل الدخول وكلمة المرور للتطبيقات والمواقع التي تزورها مرة أخرى.
- يحتوي على ملحق متصفح لجميع المتصفحات التي تستخدمها لإدراج كلمات المرور لك تلقائيًا.
- السماح بالحماية من الفشل في حالة فقدان كلمة المرور الأساسية أو نسيانها.
- التحقق من أن كلمات المرور الحالية الخاصة بك آمنة وتنبهك في حالة تعرضها للاختراق.
- استخدام أمان المصادقة الثنائية.

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