أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 193 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 6 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 220.2 ريال





عيار 21 يُسجل 192.68ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,848.97 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,838.39 ريال



وسجل عيار 24 نحو 220.2 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.85 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.68ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.15 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.45 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 220.2سعر جرام الذهب عيار 22 201.85سعر جرام الذهب عيار 21 192.68سعر جرام الذهب عيار 18 165.15سعر جرام الذهب عيار 14 128.45وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,848.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 220,202.85 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 219.86سعر جرام الذهب عيار 22 201.54سعر جرام الذهب عيار 21 192.38سعر جرام الذهب عيار 18 164.9سعر جرام الذهب عيار 14 128.25وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.39 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.