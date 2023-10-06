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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 193 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 6 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 220.2 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 220.2 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.85 ريال.


عيار 21 يُسجل 192.68ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.68ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.15 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.45 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24         220.2
سعر جرام الذهب عيار 22        201.85         
سعر جرام الذهب عيار 21         192.68         
سعر جرام الذهب عيار 18          165.15         
سعر جرام الذهب عيار 14        128.45


أوقية الذهب تسجل 6,848.97 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,848.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 220,202.85 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        219.86         
سعر جرام الذهب عيار 22        201.54         
سعر جرام الذهب عيار 21        192.38         
سعر جرام الذهب عيار 18        164.9
سعر جرام الذهب عيار 14        128.25


أوقية الذهب تسجل 6,838.39 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.39 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.

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