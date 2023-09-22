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صحيفة تواصل الالكترونية

أسرع من الرصاصة.. مركبة فضائية في طريقها إلى الأرض على متنها "شحنة ثمينة"

عينة بينو
المركبة الفضائية الروبوتية أوزيريس ريكس
أ أ
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بعد رحلةٍ استغرقت سبع سنوات، من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية الروبوتية أوزيريس ريكس التابعة لوكالة "ناسا" يوم الأحد، حيث ستهبط في الصحراء الغربية بولاية يوتا بالولايات المتحدة.اضافة اعلان
وتنطلق المركبة نحو الأرض بسرعة أعلى من الرصاصة بـ 15 ضعفًا، وعلى متنها شحنة ثمينة هي عبارة عن حفنة من الغبار المتجمع من سطح كويكب بينو الصخري، الذي يعد أكبر من مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك.

معرفة أصول كوكب الأرض

 ومن المأمول أن تساعد الصخرة الفضائية في معرفة أصول كوكب الأرض.
ويأتي ذلك بعد رحلة ذهابًا وإيابًا مدتها سبع سنوات، قطعت خلالها المركبة أوزيريس ريكس، سبعة مليارات كيلومتر. 
وبمجرد هبوط الكبسولة، سيتم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء في تكساس، حيث تم بناء غرفة نظيفة مخصصة لتحليل العينات.
ويقول البروفيسور دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في الدراسة: "عندما نعيد 250 جرامًا من الكويكب بينو إلى الأرض، سننظر إلى المواد المهمة التي كانت موجودة قبل كوكبنا، وربما حتى بعض الحبوب التي كانت موجودة قبل نظامنا الشمسي".
وأضاف: "نحن نحاول تجميع بداياتنا معًا. كيف تشكلت الأرض ولماذا أصبحت عالمًا صالحًا للسكن؟ من أين حصلت المحيطات على مياهها، ومن أين أتى الهواء الموجود في غلافنا الجوي، والأهم من ذلك، ما هو مصدره؟" من الجزيئات العضوية التي تشكل كل أشكال الحياة على الأرض؟"

رحلة إلى الكوكب بينو 

وبدأ السعي للحصول على أجزاء من كوكب بينو في عام 2016، عندما أطلقت "ناسا" المركبة الروبوتية أوزوريس-ريكس نحو الجسم الذي يبلغ عرضه 500 متر.
واستغرق الأمر عامين للوصول إلى الجسم وسنتين أخريين من رسم الخرائط قبل أن يتمكن فريق المهمة من تحديد موقع على سطح الصخرة الفضائية بثقة لالتقاط عينة من "التربة".
وكان مفتاح اتخاذ القرار عالم الفيزياء الفلكية، الدكتور السير بريان ماي، الخبير في التصوير المجسم، والذي لديه القدرة على محاذاة صورتين لموضوع تم التقاطه من زوايا مختلفة قليلاً لإعطاء إحساس بالمنظور، مما يؤدي إلى عرض ثلاثي الأبعاد للمشهد.
ومن خلال العمل مع المتعاونة كلوديا مانزوني،قام الثنائي بوضع قائمة مختصرة لمواقع العينات المحتملة في بينو، والتي كانت الأكثر أمانًا للاقتراب منها. 

أخطر كويكب في النظام الشمسي

وتعتبر "ناسا" بينو أخطر كويكب في النظام الشمسي، حيث يمنحه مساره احتمالية كبيرة احتمالية للارتطام بالأرض من أي كويكب معروف.
ومع ذلك، فإن احتمالات حدوث ذلك منخفضة للغاية، ومن غير المرجح حدوث أي تأثير حتى أواخر القرن المقبل.

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