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أسرار خفية بعد تركيب شريحة دماغية.. مهام عسكرية واستخباراتية وعبث بالذكريات!

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تركيب شريحة دماغي
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كشفت خبيرة مصرية أنه يمكن للشريحة التحكم في أنظمة الدفاع السيبراني والطائرات بدون طيار، وتوسيع نطاق التقنيات العصبية في جمع الاستخبارات العسكرية، وتحليل الصور ومعرفة التهديدات.

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أسرار خفية بعد تركيب شريحة دماغية

وحسب "العربية"، فقد أكدت الدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمحاضرة بالكلية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أن التجربة لها نتائج جيدة وإيجابية تساهم في علاج بعض الأمراض، وتخفف عن المرضى المصابين بالشلل الرباعي والإعاقة البصرية والسمعية، حيث يمكنهم من خلالها التواصل مع الآخرين ونقل طلباتهم ورغباتهم.


خطورة الشريحة تؤثر على الأمن القومي

وبينت أن هناك مخاطر أخرى قد تنجم عن التجربة، بعضها عسكري وأمني واستخباراتي يهدف في النهاية للسيطرة على عقول البشر وتطويعهم لمن في يده التحكم في الشريحة.
وأضافت أن الشريحة ستؤثر على تطبيقات الأمن القومي المتنوعة حيث يمكنها التحكم في أنظمة الدفاع السيبراني، وأسراب المركبات الجوية بدون طيار، أو التعاون مع أنظمة الكمبيوتر للقيام بمهام متعددة أثناء المهام المعقدة.
 كما تعمل على توسيع نطاق التقنيات العصبية في جمع الاستخبارات العسكرية، وتحليل الصور، وكشف التهديدات والخداع، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا للتعامل مع حالات إعاقة الخصوم.


تطوير تكنولوجيا الأعصاب

ونوهت إلى أن الوحدات البحثية جيوش الدول المتقدمة قامت بتطوير تكنولوجيا الأعصاب بالفعل ودشنت مشروعات تطوير واجهات الدماغ واستخدامها في التطبيقات العسكرية، واستخدام الشريحة بدلا من الحديث أو اليدين للتخاطب بين القادة العسكريين والمقاتلين خلال المعارك.
ووسط توقعات بأن تشكل التقنيات العصبية سوقا سنوية بقيمة 12 مليار دولار، فإن هناك الكثير من الشركات الخاصة المهتمة بتلك التقنية.

الإعلان عن تركيب الشريحة باستخدام الروبوت

يأتي هذا في وقت تم  فيه الإعلان عن تركيب الشريحة باستخدام روبوتًا للجراحة العصبية، لإدخال آلاف الخيوط الدقيقة في الخلايا العصبية في الدماغ، يتم توصيلها بالشريحة التي سوف تكون مغمورة تحت جلد الرأس، ومتصلة ببلوتوث خلف الأذن، وبذلك يمكن للشخص التحكم بأي جهاز بمجرد التفكير في ذلك.

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