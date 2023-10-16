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صحيفة تواصل الالكترونية

أستراليا تعاقب "إكس" لفشلها في الإفصاح عن هذا المحتوى

منصة اكس
منصة إكس
أ أ
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غرّمت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية، اليوم الاثنين، منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إثر فشلها في الإفصاح بشكل دقيق عن كيفية مراقبتها لمحتوى إساءة معاملة الأطفال.اضافة اعلان
وقالت "جولي إنمان جرانت" مفوضة السلامة الإلكترونية في بيان، إنه تم إرسال إشعار لمنصة "إكس" بتغريمها 610.5 ألف دولار أسترالي بموجب القانون، مع إتاحة مهلة 28 يومًا للمنصة للرد أو دفع الغرامة.


مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

وأضافت "جرانت" أن المنصة أوضحت علانية أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال يأتي على رأس أولوياتها، لكن الأمر لا يجب أن يكون مجرد تصريحات، بل يحتاج المنظمون إلى أفعال ملموسة.
ويأتي قرار المفوضية استنادًا لقانون السلامة والأمن الإلكتروني الصادر عام 2021، والذي يقتضي تقديم مزودي الخدمات الإلكترونية تقارير حول كيفية مكافحة محتوى الإساءة للأطفال عبر منصاتهم.


حق توقيع غرامات على الشركات

ويقضي قانون السلامة والأمن بالإلكتروني أيضًا، بتوقيع غرامات مدنية على الشركات التي تفشل في تلبية هذه المتطلبات.
وأرسلت المفوضية مذكرات قانونية تنطوي على أسئلة محددة لشركات أخرى بجانب "إكس"حينها- مثل "جوجل" و"تيك توك" و"تويتش" و"ديسكورد"، بينما لم توفر الأولى إجابات لعدد كبير منها.

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