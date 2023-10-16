أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات والتحصيلي وأقل عمر للحصول على الدعم السكني

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي
أعلنت هيئة التقويم والتعليم، أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارَيْ القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.
خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن
حدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين القيام بها للاعتراض المالي من برنامج الدعم.
أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني
حدد برنامج سكني، أقل عمر للزوج لتحقيق شرط استحقاق الدعم السكني.
"الصحة": لهذا السبب المملكة أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا
كشف وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، السبب الرئيس وراء أن المملكة أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا.
27 ألف رخصة عقارية و77 ألف عقد وساطة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها أصدرت أكثر من 27 ألف رخصة "فال" العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.
70 مليار ريال مساعدات المملكة للزائرين في 5 أعوام
أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن مجموع ما قدمه من خلال البرامج الإنسانية النوعية من مساعدات للزائرين في المملكة حتى هذا العام 2023 بلغ 18.6 مليار دولار (69.9 مليار ريال).
إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
أهم التوصيات.. "الداخلية" تختتم معرض جدة للتوعية بأضرار المخدرات
اختتمت وزارة الداخلية، معرضها المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.